A cuánto asciende la fortuna de la cantante Jennifer López

La famosa Jennifer López, originaria de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, es una persona que desde los inicios de su carrera y con el paso de los años ha sabido triunfar en sus facetas como actriz, cantante, productora, diseñadora de modas y empresaria.

Hoy en día, Jennifer López es dueña de una trayectoria respetable tanto en la música, como en el mundo del cine y los negocios, por lo tanto, ha sabido hacer una fortuna que le daría ya para vivir sin apuros por el resto de su vida, si quisiera retirarse del espectáculo.

De acuerdo a Celebrity Net Worth y Bankrate.com, Jennifer tiene una fortuna estimada en unos 380 millones de dólares, producto de años de trabajo y que ha logrado también gracias a patrocinios de marcas com L'Oreal y Gucci.

Jennifer se ha desempeñado en su carrera también como modelo y por asociarse con medios digitales para trabajar, incluyendo youtube.com

Celebrity Net Worth asegura que JLO gana alrededor de unos 40 millones de dólares por año en salario y People en español destaca que por su participación, por ejemplo, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, con su show All I Have, habría obtenido 350 mil dólares por cada actuación.

Jennifer López, La Diva del Bronx, es actualmente una de las celebridades más importantes de Hollywood y comenzó su carrera como bailarina en centros nocturnos del Bronx.

Quizá jamás imaginó López lo lejos que llegaría como artista. En 1997 saltó a la fama mundial tras haber interpretado a la fallecida Selena Quintanilla, en la película sobre su vida, Selena.

Posterior a esta película llegaron Anaconda, Out of Sight y The Weedding Planner. El trabajo y la fama le llegaron sin parar y siempre ha sabido aprovechar cada oportunidad, por lo que hoy en día es una de las artistas más famosas y ricas del mundo.