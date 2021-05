A cuatro años del atentado en Manchester, Ariana Grande dedica un mensaje a las víctimas

Hace exactamente cuatro años, el 22 de mayo de 2017 , sucedió un terrible atentado en Manchester, Inglaterra, luego de uno de los conciertos de la cantante Ariana Grande.

A través de su cuenta de Instagram, Ariana Grande recordó el trágico suceso, y dedicó un emotivo mensaje a las víctimas, nombrando a los fallecidos del atentado ocurrido en la arena Manchester, al finalizar un concierto de su gira ‘Dangerous Woman Tour’.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: "No puedo culparlo": Chris Pérez recuerda cómo el papá de Selena Quintanilla intentó separarlos

La cantante, quien había resultado traumatizada por el incidente, había dedicado semanas después un concierto benéfico en la misma ciudad para recaudar fondos para las familias de las víctimas.

“Aunque el dolor está siempre presente y nuestra relación con él evoluciona constantemente y se expresa de diferentes maneras todos los día durante todo el año.... Sé que este aniversario nunca será fácil. Por favor, sepan que hoy estoy pensando en ustedes”, se lee en la publicación de Ariana Grande.

En esta misma historia en Instagram, la cantante colocó los nombres de las 22 personas que fallecieron en el atentado, que además cobró otras 116 víctimas heridas .

Este fue el mensaje que Ariana Grande colocó en Instagram, en honor a las víctimas del atentado de Manchester | Instagram: Ariana Grande

Posteriormente, Ariana Grande colocó los recuerdos del concierto ‘One Love Manchester’, que organizó semanas después del trágico evento, con la finalidad de recaudar fondos tanto para las familias de los heridos y fallecidos, como para el servicio de emergencia de Manchester.

En este habían participado artistas como Miley Cyrus, Little Mix, Niall Horan, Pharrel Williams, Katy Perry, Justin Bieber, Coldplay, entre otros, así como la misma Ariana Grande, quien cantó el tema ‘Somewhere Over The Rainbow’, que además lanzó en plataformas digitales para recaudar aún más fondos.

Al final, tan solo del evento se recaudó más de 14 millones de dólares, que fueron dirigidas a la causa que se anunció.

Leer más: ¡ARMY lo logró! "Butter" de BTS es el video musical más visto en 24 horas en la historia de YouTube

Cada año, Ariana Grande recuerda el ataque terrorista, rindiendo en cada oportunidad homenaje a las víctimas.

Aunado a dichas publicaciones, la cantante colocó una captura de pantalla de la canción ‘Don’t Look Back in Anger’ de Oasis, que Ariana Grande había interpretado junto a Coldplay en aquel concierto, y con la que expresa sus emociones a cuatro años de la tragedia.