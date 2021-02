A diez años del estreno de "Born This Way" de Lady Gaga y otras canciones

Una de las canciones más populares a los largo de los años es "Born This Way" de Lady Gaga, la cual fue estrenada un día 11 de febrero del año 2011, consiguiendo millones en ventas al poco tiempo de su lanzamiento. Dicha composición está incluida en su segundo álbum que lleva el mismo nombre, junto a temas como "Marry The Night", "Government Hooker", por mencionar algunos.

Críticos especialistas han manifestado en más de una ocasión que el segundo álbum para cualquier artista resulta decisivo en su carrera. En el caso de Lady Gaga, no fue la excepción, debido a que gracias a "Fame" y "Fame Monster", la cantante logró redefinir las reglas del juego, llevando al pop ha lugares insospechados en aquellos años.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, logró con "Born This Tay" hacer realidad un milagro que muchos esperaban, dando uno nuevo aire al género pop a nivel mundial.

En dicha composición, la cantante estadounidense sorprendió a todos con una nueva faceta de su voz, volviéndose un referente del dance-pop. Germanotta también se atrevió a realizar un final con soul a capella, sin ninguna clase de arreglo en su producción, alcanzando un rotundo éxito que marcó de manera significativa su carrera hasta el día de hoy.

El triunfo de "Born This Way", conquistó paises como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda, logrando vender un millón de copias a tan solo cinco días de su lanzamiento. Simultáneamente se convirtió en la canción número mil en lograr ser el éxito número uno en Estados Unidos, así como en otros 24 países.

No fue hasta el año 2017 que Lady Gaga revivió el éxito de su emblemática canción al presentarla en el Super Bowl con un impresionante espectáculo que dejó deslumbrados a todos los espectadores. Con bailarines, luces, y demás producción, la cantante originaria de Nueva York, demostró porqué es referente del pop en todo el mundo.

A la par de esta exitosa canción, fueron lanzados otros temas que amenizaron el 2011, tales como "On the floor" de Jennifer López y Pitbull, "Just can't get enough" de Black Eyed Peas, y "Party Rock Anthem, de LMFAO. Esta última canción fue la más descargada en iTunes superando a "Someone like you" de Adele.

Recientemente, también se dio a conocer la noticia de que Lady Gaga lanzará un nuevo disco musical ahora en colaboración con Tony Bennett, el cual se espera saldrá a la luz en este 2021. Cabe mencionar que el cantante de jazz fue diagnosticado con Alzheimer hace poco tiempo.