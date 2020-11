"A dónde vamos al dormir": Cardi B más reflexiva y bella que nunca

Un día después de que Billboard nombró como mujer del año a Belcalis Marlenis Almánza, más conocida en el ámbito público como Cardi B, la actividad en redes sociales de la rapera nacida en Nueva York, Estados Unidos, no para.

En esta ocasión fue su cuenta oficial de Instagram donde subió una fotografía en la cual se le ve tan bella como siempre, aunque su vestuario, la locación donde se encuentra y el texto que escribió, dejó mucho por pensar a sus seguidores.

En el post se le ve de pie recargada en un auto, portando un atuendo azul obscuro con un pronunciado escote que llamó la atención entre internautas en la caja de comentarios; lleva también un par de zapatos tipo tennis color negro y el cabello pintado con luces verdes.

El vehículo, un auto deportivo de lujo color blanco con verde, fue otro de los puntos que más se repitieron en los comentarios, pues muchos preguntaron si es de ella, prestado, o solo posó para la lente de un video profesional.

Incluso, el usuario "adventures_breeshon" cuestionó si la imagen fue sacada para una colaboración con la cantante Billie Eilish, dando vida a una serie de "teorías" por parte de sus fans, mismas que aumentaron al leer el texto que acompañó a la foto.

Se puede leer "Where do we go when we fall asleep?", que por su traducción al español sería: ¿A dónde vamos al dormir?. Aunque abundaron las interpretaciones de esto, la cantante no ofreció una explicación al respecto.

La imagen alcanzó más de dos millones de me gusta (corazones/likes) en tan solo dos horas de estar en internet, sin hablar de los cientos y cientos de comentarios que dejaron sus "teorías" al respecto, así como también halagaron su gran presencia frente a la cámara.