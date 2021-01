A dos meses de ser mamá, Dulce María aparece en body negro para una revista en Eslovenia

Después de casi dos meses de convertirse en mamá, Dulce María sorprendió al aparecer en su primera sesión de fotos, para una revista en Eslovenia.

Dulce María recientemente dio a luz a su primera hija, la pequeña María Paula, y luego de cerca de dos meses la actriz reapareció en el ojo público, en una sesión de fotos luciendo un traje de baño, con el que muchos se preguntaron dónde quedaron los estragos de los nueve meses de embarazo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La también cantante, quien estuvo ausente en el reencuentro del grupo RBD, apareció para una portada, y los fans de Dulce María de la agrupación se mostraron sorprendidos al verla de tal manera tan rápido después del parto.

A la edad de 35 años, Dulce María recientemente dio a luz a su primera hija, que lleva de nombre María Paula. De hecho, hace poco más de un mes dio la noticia al presentar la primera foto de la bebé en sus brazos, acompañadas del padre, Paco Álvarez.

Lo que los fans de la ex RBD no se esperaban era la aparición tan pronta de quien dio vida a Roberta en la telenovela juvenil ‘Rebelde’, quien ahora muestra su físico aparentemente muy poco después de haber pasado por un parto.

Te puede interesar: Dulce María sorprende a sus fans con nueva música, tras rechazar el reencuentro con RBD

Fue en la versión de Eslovenia de la revista Cosmpolitan que Dulce María apareció en portada por primera vez luego de una ausencia para concentrarse en ser madre. En esta la actriz luce mejor que nunca, además de no notarse por ningún lado que hace poco dio a luz.

Usando un body negro muy entallado y con un escote muy pronunciado, Dulce María se dejó ver por primera vez en un tiempo, con una chamarra bastante abultada encima del atuendo.

En ella, la vemos con su cabello castaño suelto en ondas, y con un maquillaje con tonalidades rosadas que van acorde al fondo en tonalidad durazno detrás de ella para la sesión de fotos.

Y es que, aunque no se conoce en qué fecha exacta pudieron ser tomadas las fotografías, se tratan de unas que fueron tomadas hace varios meses, cuando ella tenía apenas 3 meses de embarazo que no se notaban por ningún lado. La aparición tan pronta de Dulce María en el ojo público dio de qué hablar entre los fans y los usuarios en redes sociales.

“¡Somos portada de Cosmpolitan Eslovenia!, ¡¡gracias!!”, escribió la actriz y cantante en su post, revelando la portada de la edición de la revista que pronto saldrá a la venta.

La reacción de los internautas fue múltiple, en su mayoría muy positivas al buen ver la actriz y a su valor al dejarse ver en ese atuendo a pesar de las críticas que pudo haber desatado, y que terminó por ocurrir lo contrario.

Luego de publicar la portada, el post hecho por Dulce María ya alcanzó los más de 61 mil ‘me gusta’ en la red social, además de casi 800 comentarios por parte de sus seguidores, especialmente de México y de Brasil, países en donde todavía prevalece el fenómeno de ‘Rebelde’ y RBD.

Si bien Dulce María estuvo ausente en el reencuentro de RBD que se llevó a cabo hace dos meses, que en un principio se dijo que era por su embarazo, aunque su ex compañera Maité Perroni declaró que fue porque ella no deseó participar, se espera que para próximas reuniones del grupo que ya empiezan a rumorarse ya se cuenta con la aparición de la ex pelirroja favorita de los fans.