A esto se dedica Daisy Anahy esposa de Eduin Caz de Grupo Firme

Daisy Anahy de 28 años de edad, es la actual esposa de Eduin Caz, lider de Grupo Firme, aunque desde hace días se ha venido diciendo que la pareja está separada por una supuesta crisis, por lo que los fans de la chica le han mostrado su apoyo por medio de las redes sociales.

Pero muchos se preguntan a qué se dedica Daisy Anahy, además de ser madre y esposa la chica es influencer, pues en sus ratos libres la vemos promocionando productos de belleza, ropa, así como alimentos, dejando en claro que tiene mucho alcance en cuanto a publicidad, pues son marcas de prestigio en su mayoría.

Además, es una tiktoker también con mucha popularidad, ya que comparte videos en su mayoría cuando Eduin Caz está en casa, pues es bien sabido que a la alta demanda de conciertos que se carga está poco en casa, pero eso no le impide divertirse ella sola.

Modelar se ha convertido en otra de las pasiones de esta guapa mujer, quien puede portar desde ropa muy sencilla, hasta vestidos de noche con los que deja sin palabras a sus millones de fans, además muchos aseguran que la humildad que tiene Daisy Anahy pocas esposas de gruperos la tienen.

"Déjalo tu vales más que esos viajes y el dinero no lo perdones", "Hermosa divina que nadie quiera apagar tu hermosa luz eres una reina y eso es admirable de ti saludos desde Guatemala", "Hermosa!! Me encantaría enviarte un detallito!! Te he dejado mensajito!!! Ojalá lo puedas ver!!!", "Bien hecho y te falto un Ferrari del año. Una mansión a tu nombre por si las dudas tienes algo en el futuro para ti sola. Otra dos casas para tus hijos", escriben las redes.

Cabe mencionar que a pesar de ser una mujer muy activa, Daisy Anahy siempre se ha mantenido muy al margen de los medios, pues no le gusta dar entrevistas, ya que no le gusta hacer dramas, además siempre trata de mantener su vida privada alejada de cualquier cámara, pues cuando quiere hablar lo hace por medio de un en vivo donde interactúa con sus fans.