A famosa actriz le pidieron sexo a cambio de protagónico

Mucho dieron de qué hablar las primeras declaraciones de Kate del Castillo sobre las prácticas que hace Televisa con sus actrices, y en muchas voces han referidos que la empresa ofrecía a las actrices como si fuesen trabajadoras sexuales por medio de “catálogo” para publicistas, y ante ello varias famosas han declarado al respecto.

Una de las primeras en decir que estas prácticas por debajo de la mesa eran reales, fue Alejandra Ávalos, la primera en confirmar esta versión, pero poco después cambiaría sus declaraciones.

Pero a pesar del cambio de declaraciones, el escándalo aún se hace palpable hoy en día, ya que no sólo en México se ha descubierto la trata de personas que presuntamente maneja la televisora más grande del país, sino también en Estados Unidos, se ventiló el lado sucio de Hollywood, específicamente con el personaje de Harvey Weinstein.

Pero la ocasión que nos cita hoy es que la famosa actriz que decidió no callar los episodios que le acontecieron con respecto al acoso sexual en el trabajo fue la colombiana Ximena Duque, ya que en una entrevista para el programa Suelta la sopa terminó confesando que un productor terminó por pedirle sexo, tras varias insinuaciones, a cambio de un papel protagónico cuando su carrera apenas ascendía.

Un mánager, que fue recién salida de Protagonistas de Novela (2003), me dice: 'Voy a ser tu mánager, tengo esto para ti, vas a protagonizar mañana…'. Ya después de firmar, un día me llamó a la oficina y me dice:

'Mira, te tengo el plan perfecto, yo te voy a explicar cómo se maneja esta carrera. Está el camino largo y está el camino corto. El camino corto es muy sencillo, tú y yo vamos con unos ejecutivos de unas empresas y puedes protagonizar el día de mañana o hacer series o hacer novelas, o está el camino largo que te vas a demorar un montón, porque quién sabe cuándo te van a dar tu protagónico o quién sabe cuándo te van a poner en una novela, pero pues tú decides'", relató Ximena.

Asimismo, Duque no lo ocultó y ante las cámaras tuvo que expresar exactamente la respuesta que le dio a este productor que le hizo la sucia propuesta para ascender rápido: "Yo me acuerdo que lo miré y le dije: 'No importa cuánto me demore, así sean 10 años, 20, pero escojo el camino largo'. Y el camino ha sido muy lardo porque yo no he tenido un protagónico todavía.

Y es muy triste también que hay hombres que les ha tocado, por un papel, quizá acostarse con otro hombre y es triste. Y las personas que estén en esa situación ahora te dan un protagónico mañana, pero tu carrera se acaba cuando ese ejecutivo ya no esté ahí".

Ana Bárbara muy sensual...¡me asusta pero me gusta!

La cantante mexicana Ana Bárbara lució su increíble abdomen plano a sus 46 años de edad, mientras cautivaba a todos los usuarios en redes con sus habilidades para el baile y usando un atrevido mini short.

La Reina Grupera decidió compartir un video en sus redes sociales, mientras disfrutaba bailando con un sexy atuendo que dejaba a simple vista ver, su abdomen plano y piernas tonificada en las imágenes que se destacan por sus movimiento de caderas al ritmo de la música.

“El año se nos pasó volando entre risas y llantos. Está en tu corazón despedirlo y recibir el 2018 con la mejor actitud”, fue el texto con el que decidió la cantante acompañar su video.

“Qué sexy”, “Sabor mami”, “a eso le llamo yo saber mover el bote muy bien”, “qué preciosa te ves”, “se me paró el corazón”, “eso es actitud”, “wow”, “guapa”, “súper cuerpazo que tienes”, “eres la más hermosa”, fueron algunos de los comentarios de elogio que recibió la artista.

Los hombres que siguen a la cantante aclamaban que se quitara el suéter que tenía sujeto a su cintura mientras que bailaba, para que mostrara mucho mejor su cautivador cuerpo.

Ana Bárbara logró una ola de comentarios por su baile, entre los que se destacaron algunos ocurrentes como:

“Ana no muevas tanto la cuna porque se levanta el chiquito”, haciendo alusión a lo bien que mueve su cuerpo la artista mientras baila.

Una de las grandes peticiones de sus seguidores es que los sorprenda en 2018 con nueva música ya que están ansiosos por escucharla con algo nuevo.