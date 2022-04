A horas de su inicio, Álex Fernández cancela su presentación en Pa'l Norte

México.- Este 1 y 2 de abril se celebra el popular festival Pa'l Norte, mismo que contará con un line up de lujo, sin embargo, ha habido algunos cambios imprevistos, pues el cantante Álex Fernández, de la Dinastía Fernández, ha cancelado su presentación.

De manera repentina, a tan sólo horas de que dé inicio el esperado festival en el Parque Fundidora de Monterrey el cantante mexicano anunció que no se presentará en el evento a pesar de tener ya agendada su presentación para el sábado 2 de abril.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales Álex Fernández anunció que no se presentará en el festival Pa'l Norte por cuestiones de logística que no estuvieron en sus manos, tampoco en manos de los organizadores, causando molesta y tristeza entre sus asistentes.

"Queridos amigos y seguidores, con pesar les anuncio que, debido a cuestiones de logística que no estuvieron en mis manos, ni de los organizadores, tendré que cancelar mi participación este sábado", escribió el cantante.

Asimismo, el nieto de Vicente Fernández se dijo emocionado por poder cantarle a los asistentes del festival de Monterrey, pero no será posible. "Tenía mucha emoción por verles y cantar juntos mis canciones, me ha pesado mucho que esto no fuera posible, pero estoy seguro que muy pronto podremos hacerlo", agregó.

Los comentarios de inmediato se hicieron presentes en la publicación y también en las redes sociales, donde inició un debate; algunos explican que debió dar a conocer la noticia con anterioridad y otros alegan que no estuvo en sus manos la cancelación.

