"A la chin...", el claro mensaje del actor Eduardo Yáñez a cada uno de sus detractores

El actor mexicano Eduardo Yáñez se caracteriza por no tener "pelos en la lengua", como coloquialmente se dice; asimismo es conocido por tener un carácter un tanto "explosivo". En un reciente post en su feed de Instagram, el protagonista de telenovelas no se anduvo con rodeos y mandó un claro mensaje a todos sus haters.

Hace unas semanas Eduardo Yáñez, protagonista de telenovelas en Televisa como "Destilando amor", "Amores verdaderos", "Fuego en la sangre" y muchas más, criticó el apoyo que el Gobierno de AMLO ha otorgado a los jóvenes.

"Crear un país de huevones ignorantes que puedan ser fácilmente controlados, pero los niños con cáncer, la inseguridad, la falta de empleo, el Covid, etc, etc, ¡que se chin...!", expresó en sus redes sociales.

Leer más: ¿Charros enemigos? El robo de Vicente Fernández y el momento incómodo en el funeral de Antonio Aguilar

Estas palabras le valieron al actor de 60 años de edad muchas críticas e incluso, hubo haters que le escribieron mensajes ofensivos. Ante esto Eduardo Yáñez les mandó el siguiente mensaje:

Hoy quiero mandar a mis hater a la ching...porque me insultan cuando subo algo que no les parece.

El actor originario de la Ciudad de México manifestó que a través de sus redes sociales, primero, está aplicando su derecho de expresión "y segundo, no es necesario insultar, tercero este es mi espacio y publico lo que quiero, al que no le guste no lo visite, así que hagan sus maletas que la ching...queda lejos".

Leer más: Como la señorona que era, Flor Silvestre habló de la rivalidad entre Antonio Aguilar y Vicente Fernández

Estos son algunos de los comentarios que Eduardo Yáñez ha recibido de parte de sus seguidores: "me encanta el carácter que se carga es igual al mío pero en mujer, solo que yo no lo externo ni lo posteo", "ya no mandes a nadie para acá bro, ya no cabemos", "jajaja no te enojes, me encantas" y muchos más.