"A los 26 años llevaba como 800", Andrés García hace alarde con Karely Ruiz sobre las mujeres que tuvo

Asimismo, le aclaró a la modelo que no siempre le salían las cosas bien con las mujeres, "como a los buenos toreros, para verle una buena tarde, hay que ir a varias corridas".

Más de 800 mujeres, pero ya se me olvidó, tengo que empezar a aprender, paré de contar a los 26 años y llevaba como 800 por ahí, o sea, no de manita sudada, sino de todo.

Ante esto, Andrés García presumió haber perdido la cuenta de las mujeres que llegó a tener y no solamente de manita sudada.

Según usuarios de redes sociales, a su edad, Andrés García no aguantó la adrenalina de aquella visita de la exhuberante modelo de 21 años de edad y originaria de Monterrey, estado de Nuevo León, México .

