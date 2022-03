"A los hombres les celebran todo", Maribel Guardia defiende a Belinda y Angélica Rivera por difamaciones

La mamá del cantautor Julián Figueroa señaló que "tal vez lo regresaría, pero si ella se lo quiere quedar ese regalo problema de él; era (el anillo) para una boda que no se celebró, pero si ella se lo quiere dejar que le dé su regalada gana y que se pase a la gente por el trasero".

Por otra parte, el tema del momento es si la intérprete de "El baile del sapito" debe o no, regresarle el anillo de compromiso a Christian Nodal . Sobre esto, Maribel Guardia opinó: "en el caso de Belinda, si él se lo regalo y ella se lo quiere dejar es problema de ella".

"Cuando el señor Peña Nieto se divorció, inmediatamente, agarró a una chava, guapísima y todo mundo lo celebró: 'la pompa que trae', 'está buenísima'", agregando que si hubiera sido Angélica Rivera quien se hubiera mostrado con una nueva pareja, "de zorra no la hubieran bajado".

La cantante y actriz de origen costarricense defendió a Belinda y Angélica Rivera , ya que la ex Primera Dama de México pasó por una situación similar cuando se divorció del ex presidente Enrique Peña Nieto .

Desde que el cantautor mexicano Christian Nodal confirmó su separación de Belinda , la también cantante y actriz ha sido víctima de ataques y difamaciones . Muchas personas la señalan como la culpable de la ruptura e incluso, la tachan de "interesada" y que debe regresar el millonario anillo de compromiso a su ahora ex prometido. Maribel Guardia se pronunció al respecto.

