A meses de sus polémicos comentarios, Bárbara de Regil aclara que no es racista

México.- A estas alturas de la pandemia por Covid-19 ya deberíamos de estar acostumbrados a las polémicas declaraciones de la actriz e influencer mexicana Bárbara de Regil, quien debido a sus alocados consejos de rutinas físicas y a su obsesión, en general, por el ejercicio físico se volvió blanco de todo tipo de memes y burlas. Ahora la actriz de "Así en el barrio como en el cielo" volvió a ser el centro de las controversias al rememorar que meses antes en redes sociales la llamaron "racista".

En una reciente entrevista al programa de entretenimiento Ventaneando, la actriz de 33 años negó rotundamente ser racista, además, mencionó que, por el contrario, ella fue la que resultó más afectada con la lluvia de criticas que se le vino tras sus escandalosos comentarios. En este sentido, la influencer fitness declaró que en los tiempos que corren ya no se puede mencionar nada, ya que las nuevas generaciones son de "mazapán".

Bárbara de Regil y las rutinas de entrenamientos que sube a sus redes sociales/ Fuente: barbaraderegil

Recordemos que hace unos meses, en plena contingencia sanitaria (aunque en México nunca se ha salido de la pandemia de Covid-19) la actriz que alcanzara la fama tras interpretar a "Rosario" en la adaptación mexicana de la serie colombiana "Rosario Tijeras", utilizó uno de los famosos filtros de una red social, motivo por el cual la prima de Marco Antonio Regil manifestó su disgusto por tal color, ya que dijo que "era feo" verse con un tono de piel que ella nombró como "prieto".

En la entrevista al programa de Televisión Azteca, la actriz de "Rebelión de los godinez" hizo hincapié en que nunca fue su intención herir o lastimar los sentimientos de un grupo de personas en especifico. No obstante, declaró que ella sí salió bastante afectada con los comentarios que comenzaron a hacerle las personas por las plataformas virtuales.

"De repente yo soy una chava muy aventada con lo que digo, soy muy honesta, soy muy directa nunca con el afán de lastimar a nadie y cómo se malinterpretó todo porque realmente yo nunca dije e hice nada con el afán de lastimar a nadie, al contrario yo me levantaba todos los días y regalaba clases, para que la gente hiciera ejercicio", expresó la actriz de "Loca por el trabajo".

En este sentido, Bárbara de Regil mencionó que al contrario de lo que muchos pudieran pensar la que salió más lastimada fue ella, ya que llegó un punto en el que quiso morir porque las personas parecía que deseaban "crucificarla".

Bárbara de Regil habala sobre el martirio que vivió luego de que se malinterpretaran las palabras que dijo en un video/ Fuente: captura de pantalla

"Cuando me pasó yo me quería morir porque la gente me crucificó. "Racista" y no soy racista, pero sí me dolió porque no lo soy y sí me dolió", reiteró la actriz de "Secretos de familia".

Sin embargo, a pesar de todo lo vivido, Regil destacó que logró superar esa etapa cuando en un día como cualquier otro se convenció así misma que lo que los internautas pensaban sobre ella en el tema del racismo era una completa falacia.

"A ver, Bárbara, no eres racista, tú te dijiste a ti misma y la gente se puso el saco, la gente me estaba lastimando a mí. Yo no lastimé a nadie, pero la gente a mí sí. Lastiman a todos, pero es lo que traen dentro", comentó la actriz de 33 años al respecto.

No obstante, a pesar de los tragos amargos que tuvo que pasar por sus controversiales comentarios, Bárbara declaró que no tiene planeado, ni hoy ni nunca por el momento, abandonar las redes sociales, puesto que, incluso, su popularidad en estas subió a raíz de la contingencia por Covid-19, al punto de sumar casi 3 millones de nuevos seguidores.