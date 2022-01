"A mí es a la que me pega", supuesta mujer quien peleó con el actor Alfredo Adame, cuenta su versión

El polémico actor y conductor de televisión Alfredo Adame de 63 años de edad, protagoniza un nuevo escándalo, al estar involucrado en una pelea con una mujer y un hombre; el altercado ocurrió supuestamente por un incidente automovilístico sobre Periférico Sur, en la Ciudad de México. En redes sociales se viralizaron unos videos de la discusión del excandidato a la alcaldía de Tlalpan con la pareja.

La presunta mujer quien peleó con Alfredo Adame contó su versión a través de su cuenta en Twitter. El caza fantasmas Carlos Trejo, publicó en esta red social uno de los varios videos que se viralizaron. "Si saben quien es la chica o el chavo, avísenme".

Ante esto, una mujer llamada Maythe le respondió: "hola, yo soy la chica y tengo videos donde el viejo me pega".

Al parecer, Alfredo Adame "se bajó muy picudo" del automóvil que conducía. Según la presunta víctima, la molestia del actor se debió "porque mi esposo no le dio el paso y le empezó a pegar al carro".

A mí es a la que me pega y por eso yo le empiezo a pegar, por eso mi esposo le pega y el señor no sabe pelear, solo sabe mentar madres y claro, yo tengo videos.

Supuestamente, Alfredo Adame "nos amenazó con una pistola que traía en su carro, se metió al carro y adentro de él nos amenazó, todo lo tengo en video".

La versión de la supuesta mujer que peleó con Alfredo Adame.

Por su parte Alfredo Adame, en una entrevista para Telediario aseguró que esta pelea comenzó cuando el hombre antes mencionado, le "aventó" su coche y por poco provoca un accidente. "Me avienta la lámina y se pone atrás, todavía sigue mentándome la madre y sigue por el retrovisor. Me abro a la derecha, bajo el vidrio y cuando voy pasando al lado de ellos le digo: 'oye, hijo de tú tal por cuál, qué te traes, güey'".

Ante esto, el actor de telenovelas se baja de su auto. "Caigo de rodillas y este cuate se arranca, pero el tráfico iba muy lento, agarro mi coche, le acelero, pero cuando acelero, me vuelve a echar la lámina, entonces, ya me bajé. Cuando me bajo, se baja la mujer y se deja venir a los golpes y el cuate se baja por el otro lado, se me deja venir a los golpes, a la mujer nunca le pegué, nunca la toqué ni la amenacé ni absolutamente nada".