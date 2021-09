"A mi hermana Karla Luna le hicieron brujería y murió", impactante revelación sobre La Lavandera

A través de sus redes sociales Érika Luna, hermana de la fallecida comediante mexicana Karla Luna, quien formó parte del dúo "Las Lavanderas" junto a Karla Panini, aseguró que la también cantante fue víctima de brujería, motivo por el cual perdió la vida el 28 septiembre de 2017, tres días después de haber celebrado su cumpleaños número 38.

"No me lo platicaron, yo lo vi, yo lo viví junto con algunos integrantes del staff, también algunos integrantes familias, todo lo que yo diga, tengo bases, tengo testigos, tengo pruebas de todos los hechos que han pasado", comentó Érika Luna.

A mi hermana Karla Luna le hicieron brujería y por tal hecho murió, me ha costado mucho trabajo recordar, realmente me duele mucho que estuvimos cegados y hasta ahora vemos cosas que antes no veíamos, lamentablemente ahorita es demasiado tarde.