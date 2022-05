"A mí me encantan las cirugías", Chiquis Rivera destapa todos los arreglos que se ha hecho

México.- En el marco de la promoción de su nuevo material discográfico, la cantante estadounidense Chiquis Rivera fue uno de los invitados especiales para el programa La Saga de Adela Micha, en donde, entre otros temas, rompió el silencio sobre las cirugías plásticas a las que se ha sometido.

"Sin pelos en la lengua", la cantante de música regional mexicana, destapó todas las cirugías a las que se ha sometido, desatando entre usuarios de Internet todo tipo de comentarios.

En medio de la conversación con Adela Micha, Chiquis reveló que: "A mí me encantan las cirugías". Según explicó, ha atravesado una serie de problemas con sus pechos después de operárselos para aumentar su tamaño, pues las ha cambiado de tamaño en distintas ocasiones hasta que se las dejaron como ella quería.

Antes de someterse al bisturí, Chiquis tenía un busto de un tamaño considerable, compartió, sin embargo, llego la tendencia de Kim Kardashian, de pechos grandes, así que tomó la decisión de operarse para verse como ella, pero el paso del tiempo fue cambiando su manera de pensar.

Luego vio cómo se veía Jennifer López con glúteos y caderas grandes, pero pechos pequeños, así que decidió volverse a cambiar el tamaño. Pero eso no fue todo, también reveló que se ha hecho una liposucción, pero no le funcionó debido a que no paró de comer y el no cuidarse afecta a todo el cuerpo.

Finalmente, destapó que también se ha sometido a botox y distintos arreglos en el rostro. Sobre las cirugías plásticas, Chiquis externó que es una mujer a quien no le importa el qué dirán y cree firmemente que cada quien es libre de poder hacer con su cuerpo lo que quiera.

