"A mí me gustaba pero me lo ganó Kate del Castillo", Lyn May confiesa atracción por "El Chapo" Guzmán

La conocida vedette mexicana Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, sabe como generar controversia. En esta ocasión, aseguró haberse enamorado del narcotraficante sinaloense Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa, sin embargo, señaló que la actriz de cine, teatro y televisión Kate del Castillo se lo ganó.

La famosa actriz del extinto "cine de ficheras", comentó en una entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, haber trabajado en varias ocasiones en eventos privados de personas involucradas en el crimen organizado, "sí me han contratado".

Lyn May señaló que ella hace su show, cobra y luego se va del lugar, "me tratan muy bien y he tenido enamorados narcos también". Ante esto, reveló haberse sentido atraída por "El Chapo" Guzmán.

A mí me gustaba 'El Chapo', pero me lo ganó Kate (del Castillo).

Aseguró haber conocido al narcotraficante originario del poblado La Tuna, ubicado en el municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa, México.

"Un día fui a trabajar a un lugar que tenía él, que casi eran las sillas de oro, todo era una cosa increíble, en Sinaloa, muy padre todo, estaba yo feliz, pero no dejaban que nadie se acercara, yo le canté y todo, pero me lo ganaron, ya ves", en referencia a que Kate del Castillo se le adelantó.

En esta misma entrevista, Lyn May habló sobre la polémica de Ninel Conde y Galilea Montijo, al ser vinculadas sentimentalmente con capos de la droga. Manifestó que si lo llegaron a hacer, "pues qué bueno porque ahorita son millonarias, ya no tienen que trabajar ni nada".

Asimismo, Lyn May dijo que no debería afectarles, "que hablen con sus hijos bien, que digan 'eso quedó en el pasado', ya esta gente hasta se murió, ya ni las cenizas quedan, como dice la canción, si hay lana, que le entren, qué tiene, el dinero es el dinero".

Recordemos que hace unas semanas, surgió el rumor de que la conductora de televisión Galilea Montijo tuvo un romance con Arturo Beltrán Leyva, quien fuera uno de los fundadores del cártel de los Beltrán Leyva, algo que desmintió ante los medios de comunicación y a través de un video que compartió en sus redes sociales.