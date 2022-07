"A mí tampoco me gusta RBD", Micky Huidobro, vocalista de Molotov, le responde a Christian Chávez

Luego de que Randy Ebright, baterista de la banda mexicana de rock Molotov, dijera que la canción "P*t*" era un himno para la comunidad LGBTIQ+, el cantante y actor Christian Chávez, uno de los integrantes de la agrupación RBD, manifestó que este tema musical lanzado en la década de los 90's, ha causado mucho daño a la comunidad.

"No, señores, no se equivoquen", expresó Christian Chávez en un video que publicó en sus redes sociales. "Es una canción que, por lo menos en mi caso y yo sé que en el caso de muchísimas personas, cada vez que sonaban los primeros acordes, teníamos que escondernos en el baño, teníamos que salir a otro lugar o éramos violentados".

Asimismo, señaló que muchas personas de la comunidad LGBTIQ+ han muerto en crímenes de odio, "y la última palabra que escucharon fue esa, 'pu...'. Así que, por favor, un poco de respeto".

En un encuentro con reporteros de espectáculos, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Micky Huidobro, bajista y vocalista de Molotov, reaccionó a las declaraciones de Christian Chávez. "No sé quién es ese wey, pero, que se forme (a la fila de quejas), no sé que puedo hacer, a mí tampoco me gusta RBD, ¿qué hago?".

Micky Huidobro comentó no tener la culpa de que ciertas personas hayan molestado a Christian Chávez con la canción "P*t*".

Que se aliviane, no es mi culpa si alguien lo molestó con la canción, está fuera de nuestras manos, tal vez si alguien utiliza una canción de RBD para molestar alguien, tampoco es su culpa.

Asimismo, el bajista de Molotov dejó muy en claro que esta canción, la cual grabaron para su álbum de estudio "¿Dónde jugarán las niñas?", no habla sobre una situación homofóbica.

"Hay que entenderlo como viene, el mensaje de Molotov en la canción es bastante claro, no hay manera de que se confunda uno, a menos que tenga distorsionada la cabeza definitivamente, la canción habla del que nos quita la papa, no estábamos hablando en ningún momento de una situación homofóbica".

Por otra parte, Christian Chávez volvió hablar sobre esta controversia en la alfombra roja de los Premios MTV Miaw 2022.

"Puede ser que los chavos de Molotov para nada pensaron en la comunidad LGBT cuando la compusieron, pero lamentablemente, fue una canción que usaron de bandera muchas personas que odian a la comunidad, entonces, ahí es donde hay una responsabilidad social como cantantes de decir: 'nosotros no intentamos esto, pero está mal esto'".