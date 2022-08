"A muchos no los quiero ver ni en pintura": Daniella Navarro sobre La casa de los famosos

México. Daniella Navarro no quiere volver a saber nada de varios de sus excompañeros en el reality show La casas de los famosos 2, donde permaneció con ellos durante varios meses.

"A muchos no los quiero volver a ver ni en pintura", dice en Instagram y con ello cierra un ciclo en su vida que le dejó experiencias buenas y malas.

“Me quedo con los momentos vividos y los abrazos genuinos. Gracias a cada uno de los habitantes, que aunque a muchos no los quiero ver ni en pintura, de cada uno aprendí. Todos son maestros de la vida, de lo bueno y de lo malo se aprende, de la casa me llevo infinitas cosas."

Daniella señala que se queda con las risas y buenos momentos de muchos excompañeros, incluso agradece a quienes le aportaron cosas increíbles.

"Entré por la puerta grande y salí por la puerta grande y eso fue gracias a cada una de las personas que me apoyaron a pesar de mis desaciertos”.

Navarro menciona especialmente a Nacho Casano, a quien juzgó de mala forma, pero después lo conoció y a ambos los envolvió una magia especial, dice.

"Mi chico raro favorito del mundo mundial, no me ofenden que duden de nosotros, para mí era inimaginable sentir algo tan grande en tan poco tiempo, pero cuando lo conozcan bien me entenderán."

Daniella se despide con un mensaje especial: “Quiéranme por quién soy y ódienme por lo mismo, pero jamás dejaré de ser yo misma. Soy una mujer imperfecta pero real…”.

Foto de Instagram

Daniella tiene 39 años de edad, es originaria de Venezuela, donde realizó varias telenovelas como Tomasa, te quiero, pero su internacionalización llegó durante 2011 al actuar en Corazón apasionado, producción de Univisión.