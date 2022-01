A qué edad se embarazó Barbara Mori de Sergio Mayer

Quien es considerada una de las mujeres más bellas del espectáculo desde hace años es Bárbara Mori de 43 años de edad y es que no por nada se ha plagado de éxitos durante toda su carrera, además de tener un talento único, pero lo que pocos saben es que desde muy joven experimentó la etapa de la maternidad.

Cuando la actriz uruguaya comenzó en el mundo del espectáculo mexicano de inmediato paró su carrera al conocer al actor Sergio Mayer de quien se embarazó a la edad de 20 años, pues ella deseaba ser madre en ese momento, y aunque no fue fácil ella siempre ha dicho en las entrevistas que le cambió la vida.

Me embarace porque yo quería ser mamá lo busque y era un sueño para mí, y lo hice realidad a los 19 años, bueno a los 20 y eso me cambió la vida sabes me dio como mucha motivación una inspiración para sacar adelante mi vida y sacar adelante a mi hijo, dijo Bárbara Mori en una entrevista del pasado.

Hoy en día la famosa se encuentra realizando diversos proyectos distintos, pero sus fans desean verla una vez más en alguna telenovela, ya que desde hace años no se le ve en una, pero no ha descuidado a sus fans a quienes les comparte muchas postales en sus redes sociales.

Otra de las cosas que la artista recalca cuando se convirtió en madre muy joven es que en realidad no había amor con el actor Sergio Mayer a quien después terminó, ya que no tenían nada en común, pero siguen teniendo una relación de respeto por su hijo.

Fruto de esa relación dio como resultado a Sergio Mayer Mori quien hoy lo vemos debutando como actor en la serie de Netflix Rebelde, la cual se ha convertido en tendencia, por como ha cambiado la historia de dicha trama, aunque el joven entró en polémica hace unos días.

Cabe mencionar que el joven ya hizo abuela a su famosa madre, puesto que se hizo padre también muy joven de la pequeña Mila, quien es otro amor de Bárbara Mori.