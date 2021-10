"¿A qué hora se acaba esta pesadilla", desesperada súplica de Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña

Nerea Godínez se encuentra con el corazón destrozado, como se dice ante estas situaciones, tras la trágica muerte de su novio Octavio Ocaña a sus 22 años de edad, uno de los actores que formaron parte del elenco estelar de la serie de televisión "Vecinos", interpretando a "Benito Rivers", el niño que le decía una y otra vez a sus papás que no se quería ser actor.

El dolor y la tristeza de Nerea Godínez es profundo, pues tenía una linda relación amorosa con el actor de "Vecinos", en junio pasado se habían comprometido y tenían planes de boda. A través de sus redes sociales ha publicado diversos mensajes para desahogar un poco su penar.

En las stories de su cuenta en Instagram, compartió una fotografía junto a Octavio Ocaña, una de las muchas reuniones a la que asistieron con sus amigos más cercanos. Además Nerea hizo una desesperada súplica.

Papito chulo, ¿a qué hora pasa la noche? ¿A qué hora acaba esta pesadilla? No puedo, no puedo sin ti.

La novia del actor Octavio Ocaña está con el corazón roto.

Nerea Godínez tiene un hijo fruto de una relación pasada; el pequeño y Octavio Ocaña se llevaban de maravilla, tal y como podemos ver en un video que publicó en Instagram. Se trata de un paseo familiar que llevaron a cabo unos días antes de la muerte del actor, en la emblemática Alameda en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En este emotivo post, la joven madre expresa su deseo por encontrar la manera correcta de explicarle a su hijo, la ausencia de su papá Tavo, como le decía de cariño.

"La falta que harás en nuestro día a día, que su papá Tavo ya no va a regresar a casa, tal vez no entienda aún el significado de lo que pasó, él simplemente no volverá a verte nunca más y eso hace que mi despedazado corazón, se rompa aún más".

Nerea Godínez externó que Octavio Ocaña llegó a su vida y a la de su hijo "para quedarte y así será, aunque ahora de otra forma". Asimismo le pide a su fallecido prometido que no los abandone, "que me sigas en mis sueños para que ahí, podamos cumplir todo lo que tanto anhelamos".

Dicen que el tiempo cura las heridas y eso precisamente, espera Nerea Godínez tras el fallecimiento de su novio, el querido "Benito Rivers".

"Te amo Octavio y me deshace cada milímetro de mi ser, ojalá el tiempo me enseñe a vivir una vida sin ti, por ahora tendré que ingeniarme mis mañanas sin tu abrazo, mis tardes sin nuestra tan especial manera de divertirnos y mis noches, sin tu calor para arroparme y sentirme segura, te amo por toda la vida mi rey precioso".