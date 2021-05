¿A qué religión pertenecen Ricardo Montaner y su familia?

Durante gran parte de su carrera, en entrevistas, publicaciones en redes, y hasta en su música, Ricardo Montaner se ha mostrado feliz de considerarse un ‘hijo de Dios’, y sus creencias religiosas son compartidas por su misma familia.

Desde hace varios años atrás, tanto Ricardo Montaner como toda su familia, incluido el esposo de Evaluna Montaner, Camilo Echeverry, profesan la religión evangélica .

Y es que pese a que mucho se ha hablado de la fé de Ricardo Montaner a Dios, poco se dice cuál es exactamente la religión que profesa, y detrás de ella hay una conmovedora historia.

Resulta que Ricardo Montaner, había visitado hace muchos años el Hospital Pereira Rossell, en Montevideo, Uruguay, donde conoció a un niño con meningitis.

Había sido la fé que vio en este menor lo que lo influyó a convertirse en la religión evangélica, y desde ahí su vida cambió por completo, así como la de su familia que adoptó la misma.

Incluso, la familia ha sacado varios temas en conjunto donde expresan su amor a Dios, como ‘La Gloria de Dios’, que en 2012 lanzó con su hija Evaluna Montaner, y la canción ‘Amén’, que reúne la voz de Ricardo Montaner nuevamente con la de Evaluna, con Mau y Ricky, y con Camilo.

“Yo conozco a Dios en una época de mucho éxito (...) Después de llegar de un concierto con miles de personas había un vacío inmenso en mi interior aquí entre mi corazón y los pulmones y eso me apretaba muy duro y me daba un gran desasosiego y yo decía, porque a mí me pasa esto y creo que el Señor me fue jalando las orejas a través de la niñez de nuestro continente pues yo he trabajado apoyando a los niños y eso me ayudó a buscar a Dios y a recibir a Cristo como mi salvador”, dijo Ricardo Montaner en una entrevista.