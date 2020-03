A qué se dedica Gloria Estefan, el ícono latino de Estados Unidos

Considerada un ícono, la cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan, que lleva 7 años sin sacar un disco, confirmó que publicaría un nuevo álbum, explicó que la mayor parte de los temas van a ser grandes éxitos grabados de nuevo con músicos brasileños.

La cantante en su carrera ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ganado reconocimientos que incluyen 7 Grammys, el año pasado sorprendió a sus fanáticos tras declarar que había rechazado participar en el Super Bowl LIV, donde cantaron Jennifer López y Shakira.

"Ya tienes dos cabezas de cartel increíbles", manifestó la cantante en noviembre del pasado año según el canal Entertainment Tonight. "Ellas son las perfectas", agregó.

Gloria de 67 años se mostró satisfecha de haber tenido ese honor en dos ocasiones, en 1992 y 1999, en las ciudades de Minneapolis y Miami, respectivamente.

Sobre su próximo albúm dijo "Hice la versión en español de 'Here We Are', hice 4 canciones nuevas y versioné muchos de mis grandes éxitos con sonidos brasileños porque quiero experimentar cómo sonaría mi música si, en vez de haber nacido en La Habana, hubiera nacido en Brasil".

En enero de este año, Gloria Estefan anunció la firma de un contrato con Facebook para participar, desde Miami y junto a su familia, en el programa de tertulias de la presentadora estadounidense Jada Pinkett Smith.

"Jada Pinkett Smith ha creado una industria con su 'show' y ahora está empezando con nosotros una nueva etapa, que se va a llamar 'Los Estefan'", dijo la artista durante una entrevista con Efe.

El 4 de marzo el esposo de Gloria, Emilio Estefan, cumplió 67 años, y la cantante compartió en su cuenta de Instagram un video con la canción que escribió especialmente para él.

“¡Feliz cumpleaños, Bebé! Te quería recordar la primera canción que escribí especialmente para ti hace 41 años y que su mensaje sigue siendo la pura verdad hasta el día de hoy”.

Gloria que es actriz y empresaria, también ha escrito, uno de sus libros, "Noelle’s Treasure Tale" fue número 3 de la lista de bestseller infantiles del New York Times.

Con sus canciones como 'Con Los Años Que Me Quedan' ha enamorado a sus fanáticos.