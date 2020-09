A qué se dedica el primogénito de Flor Silvestre y Antonio Aguilar

El legado de Flor Silvestre y Antonio Aguilar sigue dando de que hablar en el mundo de la música ranchera, ya que muchos se preguntan a que se dedica el primer hijo de la emblemática pareja del Cine de Oro mexicano, se trata de Antonio Aguilar Jr de 59 años de edad, es por eso que aquí te diremos que hace.

Antonio Aguilar Jr al igual que sus padres decidió adentrarse al mundo del espectáculo desde muy joven, ya que creció entre sets de filmación, además de palenques, pues sus padres eran las máximas figuras de música ranchera en su época, por lo cual siguió sus pasos.

Su primer participación en el cine, fue en la película La Yegua Colorada (1972), donde tuvo la oportunidad de vivir la experiencia como actor, por lo que a partir de los setenta, se dedicó al mundo de la actuación ganándose su lugar como actor.

Pero fue a principios de los noventa que decidió tocar otro terreno, fue el de la música inspirado por sus padres Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, por lo que decidió sacar su primer álbum en 1994 titulado Toda Mi Vida, donde su hermano menor, Pepe Aguilar decidió ayudarlo.

La popularidad de Antonio Aguilar se debió gracias al sencillo Por Ti No Voy a Llorar, de su primer álbum con el cual logró posicionarse en la lista de los Hot Lain Tracks de Billboard en el verano del 94, por lo que fue a partir de ese momento que siguió innovandose en el mundo de la música.

Actualmente Antonio Aguilar, sigue dedicándose a la música su proyecto más actual fue en el tour Pepe Aguilar: Jaripeo Sin Fronteras, donde la dinastía completa participa en un show en vivo, donde cantan todos sus éxitos, demostrando que todos son muy unidos, pues así se los inculcó su padre Antonio Aguilar.

El sacrificio de no estar en casa vale la pena y el sufrimiento que me genera previo al espectáculo, me pongo muy nervioso y literalmente me enferma de la panza, pero ya que estoy en el escenario se me olvida y lo disfruto mucho, lo disfruto mucho, mucho, mucho y soy muy irreverente digo muchas tonterías, dijo Antonio Aguilar en una entrevista en 2019.