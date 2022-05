¿A qué se dedican los papás de Belinda, ex novia y prometida del cantautor Christian Nodal?

Christian Nodal ha recibido críticas por haber evidenciado a su ex novia Belinda.

Además, Christian Nodal publicó una supuesta conversación con Belinda , donde ella le pedía dinero para realizarse un tratamiento dental, además le pedía dinero para sus papás . Al dar a conocer dicho chat, argumentó que "cuando me cansé de dar, se acabó todo", dando a entender que este sería uno de los motivos de su separación.

"El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron", expresó la mamá de Belinda en Instagram, a lo que el ex novio y prometido de su hija le respondió vía Twitter : "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada, déjenme en paz, yo estoy sanando".

Hace unos días, Belinda Schüll le dio like y aplaudió un comentario de una fan de su hija, donde llamaba "naco" a Christian Nodal . Acto seguido, insinuó que el cantante ganador de premios como el Latín Grammy, estaba "colgándose" de la fama de su hija , quien forma parte de la nueva serie de Netflix, "Bienvenidos al Edén".

A raíz de esto, muchos se han preguntado a qué se dedican los papás de Belinda . La actriz y cantante, llamada la "Princesa del pop latino", es fruto del matrimonio de Ignacio Peregrín Gutiérrez y Belinda Schüll Moreno . La ex suegra de Christian Nodal , es de ascendencia francesa y española, hija del reconocido torero francés Pierre Schüll y de Juana Moreno.

Cabe mencionar que estas publicaciones de Christian Nodal, surgieron luego de que Belinda Schüll , insinuará en sus redes sociales que el intérprete de grandes éxitos como "No te contaron mal" o "Botella tras botella", se estaba "colgando" de la fama de su hija.

Recientemente, en una "pelea" en redes sociales con su ex suegra, Belinda Schüll , el cantante y compositor Christian Nodal , de 23 años de edad y originario de Caborca, estado de Sonora, México, manifestó que la señora ha vivido a "costillas" de su hija por muchos años . Además, publicó una conversación de WhatsApp con su ex novia Belinda, evidenciándola por pedirle dinero para sus padres y ella.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

