¿A qué se dedicaría Lucero Mijares, hija de Manuel Mijares y Lucero, si decide no ser cantante?

El cantante mexicano Manuel Mijares estuvo como invitado especial en el programa "Isabel Lascurain abre la caja de", show que la integrante del grupo Pandora tiene en su canal de YouTube; el intérprete estuvo acompañado de su bella y talentosa hija Lucero Mijares, quien reveló a que se dedicaría en caso de no seguir los pasos musicales de sus famosos padres.

Lucerito Mijares comentó que desde muy pequeña le ha gustado la veterinaria. "¿Si te quieres dedicar a esto (a la música)?, le preguntó Isabel Lascurain a la jovencita de 16 años de edad, "pues creo que sí", respondió la hija menor de la cantante Lucero.

Su papá expresó las opciones de su hija Lucero Mijares, con respecto a la carrera profesional que estaría llevando a cabo, estaba entre la música o la veterinaria. "Pero pues ahorita, pues ya que, ya me lanzaron al ruedo?", manifestó la joven cantante. Ante sus palabras Manuel Mijares aclaró a todo el público que ni su ex esposa Lucero ni él, han lanzado como tal (como cantante) a su hija.

Leer más: Alfredo Adame amenaza muy enojado amenaza a familia con arma

"Ya le dieron de probar el micrófono, el aplauso, el esto y el aquello, ya le gustó", dijo Isabel Lascurain. "Eso es otra cosa, pero no es lanzamiento", respondió Manuel Mijares. Cabe recordar que Lucero Mijares ha realizado varias colaboraciones musicales con sus papás.

El cantante de 63 años de edad, originario de la Ciudad de México, resaltó que su hija primero deberá llevar a cabo sus estudios correspondientes (preparatoria, universidad...), "y que ella decida en su momento: 'sabes que, si quiero cantar o no quiero cantar'".

Realmente las apariciones hasta ahora, no es un lanzamiento de que la estemos aventando (al ruedo). Todavía no hay debut, es lo que no ha entendido la gente, ya ha cantando porque a mi me encantan como la canta la nena y a su mamá también le encanta, no es que la estemos lanzando al estrellato, ya en su momento ella decidirá lo que quiera ser.