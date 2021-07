¿A quién le vas? Galilea Montijo y Tania Rincón "pelean a golpes" en Hoy (VIDEO)

México. Galilea Montijo y Tania Rincón, consideradas dos de las conductoras de televisión más populares, talentosas y guapas actualmente, protagonizaron "una pelea" en el programa Hoy.

¡Se subieron al ring! Según puede verse en imágenes que se difunden en redes sociales, "la pelea" fue disfrutada por la audiencia y formó parte de una dinámica dentro del programa en el que participan.

El video ya se viralizó en redes sociales y lo más curioso de todo es que se ve cómo disfrutaron Galilea y Tania "agarrarse a golpes", puesto que con ello responden a comentarios alusivos a que no se llevan bien.

Tania Rincón. Foto de Instagram

Las coductoras se divierten arriba del ring y al parecer a la audiencia le encantó verlas en dicho lugar, puesto que con comentarios en redes se los hacen saber.

Tania se integró al programa Hoy para ocupar el lugar que dejó Marisol González, quien dejó de pertenecer al proyecto hace unos cuantos días atrás, pero no se sabe si se quedará de planta.

Tania es originaria de Michoacán y se ha ganado un lugar como periodista y conductora en televisión. Anteriormente trabajó en Televisión Azteca en programas como Venga la Alegría y a mediados de junio de 2019 renunció a dicha empresa.

A principios del 2020 se integra a trabajar en Televisa en el programa Guerreros 2020 y próximamente conducirá Guerreros 2021.

La jalisciense Galilea, por su parte, ha hecho su carrera profesional en Televisa, desde los años 90 en que ha figurado como actriz en telenovelas como Tú y yo y La verdad oculta, y como conductora es admirada y querida por muchos también.

Galilea Montijo. Foto de Instagram

