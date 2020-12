A sus 17 años Ángela Aguilar, nieta de Flor Silvestre, ya tiene su propia muñeca

Tras la muerte de su abuelita Flor Silvestre, la joven cantante de la música mexicana Ángela Aguilar, compartió con sus seguidores a través de redes sociales una buena noticia que le ha alegrado el corazón: ¡el re-lanzamiento de su propia muñeca, cuyo eslogan es "que nunca apaguen tu voz". Dicha muñeca puede ser adquirida mediante la página en internet de la hija de Pepe Aguilar.

En su feed de Instagram la hermosa hermana del también cantante Leonardo Aguilar, con quien a fines de noviembre pasado lanzó el tema "Cuando dos almas", compartió una fotografía donde muestra su muñeca. "Por tiempo limitado, mi muñequita esta ya disponible nuevamente en mi página oficial, el mejor regalo para esta Navidad". Ante la gran demanda que ha tenido la muñeca, la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, lanza un nuevo lote.

Cabe resaltar que el vestuario que tiene la muñeca, está inspirado en el vestido que Ángela Aguilar usó en el 2018 en la alfombra roja de los Latin Grammy (se trataba de diseño combinado con corset de terciopelo que le marcaba su mini cinturita, y una falda acampanada de organza bordada en flores. En aquella ocasión la prima de Majo Aguilar tenía 15 años de edad y fue nominada como "Mejor artista nuevo "y "Mejor álbum de mariachi" por su producción "Primero soy mexicana" (título alusivo a la primera película que hizo su abuela Guillermina Jiménez Chabolla en 1950, "Primero soy mexicano" al lado de Joaquín Pardavé).

"La tengo que comprar para mi Anabella esta Navidad, se va a volver loquita", "simplemente hermosa", "yo quiero mi muñequita", "me enamoré", "eres la mujer más bella de toda la galaxia", "Ángela princesa te quiero mucho", son algunos de los comentarios que la cantante recibió en su publicación en Instagram.

El precio de la muñeca de Ángela Aguilar es de 600 pesos mexicanos. "Muñeca de la Princesa de la Música Mexicana, celebrando la belleza y el orgullo de nuestra cultura", se lee en su página de internet. (La humildad y sencillez que Flor Silvestre, esposa de Antonio Aguilar, siempre demostró).

Anteriormente en un video en su canal de YouTube, la cantante quien el año pasado interpretó el Himno Nacional de México en la pelea de box entre Saúl "Canelo" Álvarez y Sergey Kovalev, comentó que cuando surgió la idea de este proyecto, no quería lanzar una típica muñeca con los estándares de belleza que por lo regular tienen: "así que dije: 'yo quiero ser lo más yo posible, tener el pelo como lo tengo, la nariz como la tengo, la boca como la tengo, los ojos como los tengo'".

Sobre el eslogan "que nunca apaguen tu voz", la bella Ángela Aguilar mencionó que ella siempre abre la boca, siempre habla y canta: "especialmente ahorita con esta muñeca, como estoy viendo mi vida, quiero ser yo y quiero enseñar quién soy, no me quiero conformar a lo que se ve en las muñecas normales".

Asimismo dejó muy en claro no ser una muñeca y no quería que apagaran su voz, por lo cual, estaba enseñando quién era para que sus seguidores también lo pudieran ser. "Espero que esto los inspire a que sigan sus sueños, a que se motiven, que no se conformen a las reglas, que no se conformen más que nada a las reglas de belleza que existen en este mundo".

Por otra parte, hace unos días la hija de Pepe Aguilar llevó a cabo un Instagram Live para agradecer a sus fans, por todas las muestras de cariño y apoyo ante la muerte de su abuela Flor Silvestre a sus 90 años de edad. La emblemática cantante y actriz de la época de oro del cine mexicano, falleció el pasado miércoles 25 de noviembre en hogar en el rancho El Soyate, ubicado al sur del estado de Zacatecas.

Mientras agradecía a sus seguidores, Ángela no pudo evitar las lágrimas al recordar a su hermosa Flor, su abuelita, por quién decidió lanzarse como cantante. "Han sido unas semanas muy difíciles, pero sus mensajes han hecho este tiempo muchísimo más fácil, y estoy súper agradecida por su amor, por sus oraciones, por su solidaridad, por su amor incondicional hacia mi abuela".