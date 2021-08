A sus 92 años de edad, Queta Lavat enseña a nuevas generaciones cómo ser tiktoker, sin caer en vulgaridades

Doña Enriqueta Margarita Lavat Bayona, conocida artísticamente como Queta Lavat, es una de las actrices que conquistaron y engalanaron la época de oro del cine mexicano con su belleza y talento. En su memoria guarda esos grandes recuerdos de su época de gloria en la industria cinematográfica, donde tuvo la oportunidad de trabajar junto a Pedro Infante, Sara García, Jorge Negrete, Irma Dorantes y muchos más.

Actualmente a sus 92 años de edad la actriz mexicana Queta Lavat se ha convertido en toda una tiktoker, dando cátedra a las nuevas generaciones sobre cómo ser una celebridad y/o influencer en redes sociales, sin necesidad de caer en la vulgaridad.

Queta Lavat se unió a TikTok en febrero pasado y en tan solo unos meses, ha conseguido más de medio millón de followers: "mis 92 años no son impedimento para hacerme presente en esta red social", se lee en su perfil. En esta app la actriz nacida en la Ciudad de México en febrero de 1929 comparte anécdotas, sus refranes, consejos y más. Uno de sus contenidos que causa mucho furor entre sus seguidores, son sus recetas de cocina.

La actriz mexicana Queta Lavat también se mantiene activa en su cuenta de Instagram.

En una entrevista con Maxine Woodside para su show en Radio Fórmula, Queta Lavat comentó estar muy contenta "porque estoy comunicándome con nuevas generaciones" a través de su cuenta en TikTok.

"Con ellos comparto anécdotas, recetas y cosas personales, la verdad es que veo los otros tiktoks y casi todos son muy groseros, vulgares y corrientes, nada que ver conmigo, yo creo que por eso he tenido mucho éxito, pues tengo muchos seguidores".

Queta Lavat considera que ha logrado conectar con las nuevas generaciones que tal vez no conocen su trayectoria artística, porque "quizás a muchos de los que ya no tienen a sus abuelos les gusta verme para sentirse acompañados, en mis publicaciones suelo recibir unos comentarios muy bonitos, preciosos, de gente de todos lados, me hablan de sus propias experiencias y son siempre muy respetuosos".

Este es uno de los consejos que Queta Lavat ha compartido con sus fans en TikTok: "si no te aceptas, aceptas menos de lo que mereces".

