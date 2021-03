"A todos les tengo cariño y respeto": Dulce María aclara su relación con integrantes de RBD

Luego de unas polémicas declaraciones por Dulce María, la actriz y cantante señaló que se trató de una confusión y que lo dicho fue sacado de contexto, aclarando su verdadera relación con los integrantes de RBD.

Dulce María, al igual que Alfonso Herrera, fueron los grandes ausentes del reencuentro de RBD en concierto virtual hace unos meses. De esto, la ex integrante del grupo declaró que, tras decirle a sus ex compañeros que no participaría en la reunión, ninguno de ellos le contestó.

De ello surgió una gran polémica, que envolvió a Dulce María en una supuesta rivalidad con Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, quienes procedieron a hacer el concierto sin ella ni Alfonso Herrera.

Ante ello, Dulce María reveló que de ninguna manera tiene una mala relación con sus ex compañeros, y que todo se trató de una confusión debido a sus declaraciones sacadas de contexto.

Hace unos días, en una entrevista en el programa De Primera Mano, la actriz y cantante Dulce María declaró que luego de haber avisado a sus ex compañeros de RBD y de la telenovela ‘Rebelde’ que no estaría presente en el reencuentro que planeaban, ellos no contestaron al mensaje que les había enviado.

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mande un mensaje de 10 minutos y ya nadie me contestó”, fue lo que dijo en ese entonces la ex RBD.

Ahora, cansada de verse envuelta en una falsa rivalidad con los integrantes del grupo, Dulce María señaló a través de un en vivo en Instagram que no había una mala relación con ellos, y pidió a sus fanáticos y seguidores que no creyeran en todo lo leído en algunos portales de chismes y espectáculo, pues sus declaraciones fueron malinterpretadas.

“Yo no participé en el live porque me dejaron de hablar. No, eso no es verdad, se entendió todo mal. No, no, yo no participé por mi embarazo, por la maternidad", dijo. "Lo que dije fue que de un mensaje que mandé de lo último no me contestaron y ya no hablé más de eso con ellos, pero en ningún momento es para que piensen mal. Al contrario, yo a todos les tengo un cariño y respeto por todo lo que hemos vivido".

Dulce María pidió a quienes veían su transmisión en vivo que dejaran de creer en una supuesta rivalidad con Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chavez, pues aunque se ha tratado de crear una narrativa de odio entre ellos esto está lejos de la verdad.

“Lo que les pido es que ya no generen odio, porque justo es lo que han tratado de hacer en general los medios y muchos de los fans de los diferentes clubs de fans. Siempre quieren hacer como problemas, y odiarse y todo”.

Anahí había mandado un regalo a Dulce María por su maternidad

Relacionado a su trato actual con los ex RBD, Dulce María también mencionó que tan buena es el trato entre ellos que Anahí le había mandando mensajes durante su embarazo, y enviado un regalo tras dar a luz a su hija, María Paula.

“Any me escribió cuando nació. Bueno, no sabía cuando nació mi bebé, pero por ahí esos días estuvo hablándome. Me mandó un detallito para la bebé, entonces, de alguna forma el cariño es aparte de la parte profesional”.

