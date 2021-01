"A todos los chicos: Para siempre, Lara Jean" estrena su tráiler

México.- "A todos los chicos: Para siempre, Lara Jean" ("To All The Boys: Always and Forever") de Netflix va a llegar previo al Día de San Valentín para enamorar a todos y cada uno de los fanáticos con la historia de Lara y Peter, la trilogía se aproxima a su fin y ya se lanzó el tráiler.

La plataforma de streaming sigue apostando por las historias y adaptaciones románticas de libros juveniles, basada en las novelas del mismo nombre, “A todos los chicos de los que me enamoré” llega a su recta final y que mejor que en el mes del amor y la amistad. ¿Conseguirán crecer y permanecer enamorados?

Mediante sus redes sociales oficiales, Netflix descubrió el tráiler de “To all The Boys: Always And Forever”, protagonizada por Noah Centineo y Lana Condor, además de esto, va a contar con la participación de Charles Menton. La tercera y última parte de la trilogía se estrenará el día doce de febrero, un par de días antes de San Valentín.

La historia que comenzó con una carta para rememorar sus amores del pasado le cambió la vida a “Lara Jean”, quien logró la ayuda de “Peter”, uno de los chicos más populares de la escuela, en la secuela los dos se encararon a las inseguridades y dudas de su relación, puesto que sus respectivas exparejas crearon un incómodo triángulo amoroso.

El nuevo adelanto dura 2 minutos y muestra la sinopsis de “To all the boys: Always and Forever” y va a mostrar el nuevo camino que va a vivir “Lara Jean” al irse a la universidad. La protagonista goza de sus vacaciones veraniegas para viajar a su natal Corea del Sur, donde va a vivir aventuras al lado de sus hermanas; no obstante, a su regreso va a deber enfrentarse a su resolución más difícil: continuar sus sueños, o bien, a su novio.

It’s hard to believe what all started with a letter, a hot tub, and a diner could turn into this...



To All the Boys: Always and Forever premieres February 12! pic.twitter.com/fiTiemcdnE — Netflix (@netflix) January 13, 2021

“Peter” le plantea ir al baile de graduación, según parece, las cosas van realmente bien entre ellos, logran trabajos de medio tiempo juntos y tienen planes para ir a exactamente la misma universidad, mas semeja} que “Lara” no está segura de la resolución que tomó y le invade el temor de arrepentirse cuando efectúan un viaje a New York para conocer su futura escuela.

En el momento en que una carta de aceptación llega a su correo, “Lara” empezará a dudar si continuar exactamente el mismo camino que “Peter” la va a hacer feliz y si una relación a distancia podría marchar. Entre crecer, hacer las maletas y salvar su relación, “Lara Jean” se encara al amor y al futuro.

