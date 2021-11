A través del chat de WhatsApp de "Vecinos", así supo Lalo España que Octavio Ocaña había muerto

Los actores Lalo España y Octavio Ocaña no solo fueron muy buenos compañeros en la serie de televisión "Vecinos", protagonizando divertidos momentos con sus personajes de "Germán" y "Benito Rivers", sino también grandes amigos detrás de cámara.

En una entrevista el comediante Lalo España tuvo esta mañana para el programa "Hoy", expresó su tristeza por la muerte de Octavio Ocaña y cómo fue que se enteró de esta trágica noticia. Contó que a eso de la 01:00 horas del sábado, empezó a recibir varias llamadas telefónicos de compañeros del ambiente artístico.

Ante esto supo que algo había pasado; al revisar el chat de WhatsApp con todos los integrantes de la serie "Vecinos", se enteró de que el querido "Benito Rivers" había fallecido. La noticia fue compartida y confirmada por Elías Solorio, productor de dicho programa de televisión.

Estaba yo pasmado, me puse en un estado catatónico, horrible, no lograba dormirme, no me caían los veintes, decía: '¿pero qué demonios pasó?', a todos nos impactó, nos sacudió mucho.