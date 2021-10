A tres años del escandaloso video, ¿cómo es la relación de Paola Rojas con su ex esposo Zague?

La filtración de un video íntimo dejó en evidencia la infidelidad del ex futbolista mexicano Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague, a su esposa la periodista Paola Rojas, titular del noticiero "Al Aire con Paola". Esta situación terminó con su matrimonio.

En un reciente encuentro que Paola Rojas tuvo con varios medios de comunicación, se sinceró y reveló cómo es su relación hoy en día con su ex esposo Zague, padre de sus hijos Leonardo y Paulo.

En la opinión de la conductora del programa "Netas Divinas", cuando alguien formó parte de su vida y con ese alguien "compartiste momentos lindos y compartiste amor", es una buena idea "que siga existiendo no solamente una relación respetuosa, sino incluso cariñosa y amable".

Fue en el 2018, previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Moscú, Rusia, se filtró en redes sociales un video íntimo de Zague, ex jugador de la Selección Mexicana. En ese momento él se encontraba precisamente en Rusia, preparándose para darle cobertura al mundial de futbol, al ser uno de los comentaristas enviados de TV Azteca.

A su regreso a México enfrentó una crisis en su matrimonio con Paola Rojas y posteriormente, el divorcio fue inevitable. En su encuentro con los medios de comunicación en la Ciudad de México, la periodista externó haber tenido varios aprendizajes ante esta situación.

"He tenido mucha oportunidad para reflexionar, para crecer, aprender que todo lo que nos ocurre nos puede dejar enseñanzas y he buscado que sea así, además encuentro ratitos para meditar, entonces me siento mucho más en paz".

Paola Rojas es una de las periodistas más reconocidas en México.

Paola Rojas fue cuestionada sobre la supuesta hija que su ex esposo Zague tiene en Colombia. Manifestó que sería irresponsable hablar de algo que no conoce a detalle, "por eso no opino al respecto.

La verdad es que no se ha modificado mi vida en absoluto, lo que tenía que acomodarse ya se acomodó, como me parece ha sido conveniente para todos.

Actualmente Paola Rojas está soltera; ha sido vinculada sentimentalmente con el cantante Beto Cuevas (ex integrante del grupo chileno La Ley) y con el actor venezolano Emmanuel Palomares.