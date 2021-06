A un año de la muerte de Héctor Suárez: "esa voz ronca se hace presente en mi mente", expresó su hijo

El 2 de junio de 2020 el ambiente artístico sufrió la pérdida del actor y comediante Héctor Suárez, pionero de la sátira en la televisión mexicana, recordado por emblemáticos programas como "¿Qué nos pasa?". En su primer aniversario luctuoso su hijo Héctor Suárez Gomís, publicó en su cuenta de Instagram una bella reflexión en memoria de su padre.

Héctor Suárez murió a los 81 años de edad a consecuencia de unos problemas de salud, derivados del cáncer de vejiga que le había sido detectado en septiembre de 2015.

En su post "El Pelón" Gomís comentó que "después de un año, esa voz ronca, rasposa e inconfundible, se hace presente en mi mente". El comediante cierra sus ojos y escucha la voz de su padre:

Aquí estoy contigo mi amor, siempre estaré contigo. Estoy también con Rodrigo, con Isabella, con Zara, con tu mami, con July, con Paula, con Ximena y con Pablo.

El texto que Héctor Suárez Gomís publicó, lo escribió como si fueran palabras de su padre: "ese cuerpo que hace un año viste sin energía ya no soy yo, ese cuerpo me lo dieron para vivir en esta realidad, pero no se necesita de un cuerpo para existir. La realidad en la que ahora vives limita a los seres humanos a creer que para existir es indispensable ser tangible y ser visible".

El hijo de Héctor Suárez resaltó que "somos parte del universo" y el universo es parte de nosotros, que somos parte de los animales y los animales son parte de nosotros, "somos parte de las miles de millones de personas que habitan en el mundo y esas miles de millones de personas que habitan en el mundo, son parte de nosotros".

Al final de su reflexión, "El Pelón" Gomís manifestó que a un año de la muerte de su padre "y hasta que volvamos a encontrarnos, sé muy bien que él vive en mí".