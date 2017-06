A un año del atentado de Alan, la MS regresa al Auditorio

Para los integrantes de la Banda MS de Sergio Lizárraga los recuerdos se avivan. Este 29 de junio regresan al Auditorio Nacional, ubicado en la misma zona en la que justo hace un año una bala perdida hirió a Alan Manuel Ramírez al salir del concierto que habían ofrecido en el ese recinto.

Alan vivió para contarla y se reincorporó a las actividades del grupo después del susto. Ahora el escenario se repite, ofrecerán tres shows.

“El año pasado fueron los momentos más críticos y dramáticos para banda MS por lo sucedido a nuestro compañero Alan, pero él está tranquilo, contento y desesperado porque llegue lo del Auditorio Nacional porque para él es una fecha especial”, dice en entrevista Oswaldo Silvas, uno de los vocalistas de la agrupación.

El incidente, afirma, hizo una diferencia en sus vidas.

“Fue un suceso que nos marcó porque hizo que nos paráramos en seco, nos hizo que miráramos alrededor y ver dónde estábamos parados, nos hizo que valoráramos todo lo que pasa en nuestra vida personal y como banda; a fin de cuentas tuvimos que sacar provecho y lo positivo de la situación, nos sirvió mucho en distintos aspectos, créanme que cada día valoramos y disfrutamos más nuestra carrera”.

Oswaldo comenta que, después del susto, este incidente dejó un aprendizaje y la oportunidad de valorar cosas que estaban ahí, pero que ya no distinguían.

“La carrera de la banda MS se divide en un antes, y un después de este suceso, nos hizo una banda más fuerte y nos dimos cuenta de la gente con que contamos, sobre todo del público que es hermoso, que estuvo al pendiente de nosotros, apoyándonos con sus oraciones”, explica.

De acuerdo con Oswaldo, Alan está recuperado y tranquilo, y dispuesto a dejar toda su energía en estos tres conciertos en la Ciudad de México.

“He platicado con Alan; cuando no le debes nada a nadie y sabes que fue un accidente, cuando sabes que fue una bala perdida, se te quita un peso de encima, porque no sabías si alguien más quería atentar contra la banda, no sabíamos si era algo personal contra él. Somos una banda que hemos crecido sanamente en todo los sentidos y eso te hace seguir actuando igual porque no tienes que cuidarte de nadie”.

El cantante explica que a pesar de esta situación nunca han modificado su seguridad y siguen moviéndose con libertad, sólo con lo que ellos llaman coordinadores, que son personas que organizan a los fans para que puedan pasar con los integrantes de la banda a tomarse la foto o convivir con ellos.

Este jueves la Banda MS dará el primero de tres conciertos consecutivos en el Auditorio Nacional, algo que asegura Silvas, no se esperaban pero que los tiene muy contentos.

“Este año se renovó el show, al igual que el repertorio y nos apoyamos un poco más en la tecnología. Intentaremos dar lo mejor para que la gente quede contenta. En nuestros inicios soñábamos con pisar ese escenario y ahora que lo logramos vamos hacer todo lo posible estar a la altura”.

El artista sostiene que parte de lo nuevo que presentarán son los recursos multimedia, que a través de pantallas gigantes recrearán la escenografía, además de diversos cambios de vestuario, algo que no están acostumbrados hacer en una presentación normal y, sobre todo, la interacción con el público.

Aun cuando cada baile que hacen o presentación en rodeos o palenques convocan a miles de personas, Oswaldo confiesa que pisar un lugar como el coloso de Reforma les impone, pero no les queda más que relajarse y confiar en el cariño de gente que los ayuda y motiva para seguir adelante.

“Quiero que la gente se lleve en su mente y corazón un buen espectáculo”.

