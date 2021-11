"A usted jefecita no le va a faltar nada", así conoció Carmen Salinas a Rafael Caro Quintero

La actriz Carmen Salinas sufrió un derrame cerebral y está en estado de coma natural; según los estudios de tres neurólogos, la también política y productora de la obra "Aventurera", tuvo un daño irreversible y ya no despertará. Ante esto se han "revivido" varias de las anécdotas que ha compartido en su canal de YouTube, entre estas, cuando conoció al narcotraficante sinaloense Rafael Caro Quintero.

Hace varios años Carmelita Salinas fue una de las personas que ayudó al comediante Pepe Magaña a salir de prisión, acusado de supuesto tráfico de drogas. En una de sus visitas en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la actriz fue topó con el equipo de abogados de Caro Quintero.

Estas personas le hicieron saber que Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, quería reunirse con ella. Rafael Caro Quintero pensaba que Carmen Salinas, era tía del entonces Presidente de México Carlos Salinas de Gortari.

El narcotraficante originario de La Noria, municipio de Badiraguato, Sinaloa (acusado del asesinato del Agente de la DEA Enrique Camarena Salazar), le pidió a doña Carmelita Salinas que intercediera por él con su "sobrino" Carlos Salinas de Gortari, para que lo ayudara a salir de prisión.

Caro Quintero le externó a la actriz de cine, teatro y televisión, que si su "sobrino" lo sacaba de la cárcel, él pagaría la deuda externa e interna de México y como agradecimiento por su ayuda, a Carmen Salinas no le faltaría nada el resto de su vida. De acuerdo con la ex Diputada Federal por el PRI, el narcotraficante le dijo:

A usted jefecita no le va a faltar nada lo que le quede de vida, porque yo me voy a hacer cargo de que usted tenga un buen ahorro, para que no le falte nada.

Carmen Salinas Lozano le hizo saber a Rafael Caro Quintero, que no era familiar de Carlos Salinas de Gortari, simplemente era una coincidencia apellidarse igual que su padre Raúl Salinas Lozano. El llamado "Narco de narcos" no le creía e insistía que lo ayudara a salir de la cárcel.

La actriz de telenovelas, originaria de Torreón, Coahuila, pidió a Caro Quintero escribirle una carta al entonces Presidente de México y que ella misma la pondría en el correo, lo que molestó al narcotraficante, al pensar que Carmen Salinas se estaba burlando de él.

En repetidas ocasiones Carmelita Salinas le explicó y juró a Rafael Caro Quintero, no ser tía de Carlos Salinas de Gortari y no podía ayudarlo. "Como iba a ir con el presidente: 'oye hijo, quiero que ayudes a Caro Quintero para que salga del bote', pues como".

Leer más: "Esperando que Dios nos haga el milagro", familiares de Carmen Salinas comparten nuevo parte médico

Rafael Caro Quintero insistía: "en serio, si usted me ayuda no le va a faltar nada". Al final de su relato Carmen Salinas mencionó: "le juraba que no era tía de Carlos Salinas de Gortari, que me perdonara, pero que yo no podía ayudarlo en ese problema, así fue como conocí a Caro Quintero".