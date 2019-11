AMAs 2019: Selena Gomez abre la premiación con increíble performance

La tarde de este domingo 24 de noviembre, se están llevando a cabo los American Music Awards en su edición 2019, varias celebridades se han dado cita en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, Estados Unidos, para celebrar a la música y a los artistas más populares del momento.

La encargada de abrir la premiación fue Selena Gomez, quien deleitó a los asistentes con sus dos nuevos temas musicales, Lose you to love me y Look at her now, el primero con una presentación muy emotiva y vulnerable, y el segundo con una actitud alegre y poniendo el empoderamiento femenino por lo alto.

Al interpretar Lose you to love me, Selena utilizó un atuendo elegante de color negro y drásticamente cambió su apariencia para la segunda canción, vistiendo un outfit corto y brillante, con unas botas altas de color negro.

La noche se volvió emotiva con la presentación de Selena, pero más tarde fue toda una fiesta al presentar su segundo tema, y como era de esperarse, Taylor Swift, la mejor amiga de la cantante, estuvo desde el público junto a Halsey, apoyando incondicionalmente a Gomez.

En paso por la alfombra roja de los AMAs 2019, la intérprete de Camouflage, utilizó un vestido corto de color verde limón con un pronunciado escote, un collar de diamantes y un espectacular look de cabello.

Estrellas como Camila Cabello, Shawn Mendes, BTS y Taylor Swift, quien será honorada como artista de la década, participarán con presentaciones especiales en la premiación estadounidense.