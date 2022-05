AMLO deja en claro que Checo Pérez es más importante que Eugenio Derbez y sí celebra su triunfo

Como si se tratara de un programa de farándula, la Mañanera de AMLO de nueva cuenta hizo ruido en redes sociales, esto después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitara a Checo Pérez por haber ganado la Fórmula 1 en Mónaco, donde celebró su triunfo por todo lo alto.

Lo que llamó la atención de todos es que el expresidente de México Felipe Calderón estaba en dicho lugar y celebró el triunfo de Checo Pérez, por lo que Eugenio Derbez, al ver dicha convivencia, dijo que AMLO no iba a felicitar al ganador de la Fórmula 1, pero esta mañana pasó todo lo contrario, pues sí lo hizo.

Y es que aunque AMLO y Felipe Calderón se han dado con todo por medio de redes sociales, esto no le importó al actual presidente de México, pues sí felicitó a Checo Pérez, por lo que muchos internautas se quedaron con el ojo cuadrado, pues se preguntaron por qué no hizo lo mismo cuando el actor mexicano ganó el Óscar.

"Pero ya estás listo tú no, para felicitarlo y con respecto a felicitarte a ti pues no veo porque tendría que hacerlo, cuando el Óscar lo gano UNA PELÍCULA EN LA QUE PARTICIPASTE , no lo ganaste tu como actor bueno , ni tus compañeros te dejaron habría la boca? Porque sería?", "Yo estoy seguro que Checo si ganó un premio propio qué tendrá en su casa... digo, hayo videos y fotos donde se lo dan a Checo en la cúspide del podio", escriben las redes.

Para quienes no lo saben este pleito donde Eugenio Derbez se queja del gobierno mexicano, viene a raíz del Tren Maya, pues como muchos ya lo saben, el actor está en contra y hasta se atrevió a decir en una entrevista hace poco que Televisa lo vetó de la empresa por órdenes políticos, responsabilizando al mismo AMLO, pero fue en la Mañanera donde se deslindaron de dicha polémica,

Y es que Emilio Azcárraga Jean le respondió a Eugenio Derbez diciendo que el veto se debía por otros asuntos, por lo cual comenzó una guerra de declaraciones entre ambos vía Twitter.