AMRY, BTS Love Yourself Tour in Seoul, llegá a México en enero

Luego del clamor del ARMY, le tenemos excelentes noticias "BTS Love Yourself Tour in Seoul" llegará a 193 salas de Cinépolis en 60 ciudades de la República Mexicana el próximo sábado 26 de enero de 2019. Los boletos salieron en preventa hoy martes 18 de diciembre.

La reseña de "BTS Love Yourself Tour in Seoul" en Cinépolis señala: "Grabado en el Estadio Olímpico de Seúl en el BTS World Tour: Love Yourself, el concierto más esperado de 2018 llega, en exclusiva, a las salas de cine del mundo entero, en una jornada única".

Este evento reunirá a los fans de todo el mundo para celebrar el éxito planetario de los siete miembros del grupo, un fenómeno internacional sin precedentes.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la preventa de los boletos para "BTS Love Yourself Tour in Seoul", está disponible a través de la app de la cadena Cinépolis, el sitio web oficial y taquillas de sus inmuebles.

"BTS Love Yourself Tour" es la séptima gira musical del grupo surcoreano BTS, realizada para promocionar su tercer álbum de estudio "Love Yourself: Tear", su quinto EP "Love Yourself: Her" y el álbum recopilatorio "Love Yourself: Answer".

La película-documental revive momentos del show con canciones como “Fake Love”, “DNA”, “Airplane”, “Mic Drop” y “Attack on bangtan”, entre otras. Además, mostrará en su máximo esplendor las coreografías de los integrantes de BTS (Jungkook, Jimin, V, J Hope, RM, Suga y Jin) en 130 minutos de duración.

Cabe recordar, que anteriormente vimos en acción a los Bangtan Boys en "BTS: Burn The Stage", el documental del grupo de K-Pop donde se exhiben escenas del "BTS Wings Tour" para revelar la historia completa de su ascenso a la fama.