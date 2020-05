¡ARMY Agust D está de regreso! Suga de BTS lanza su nuevo mixtape

Fue en 2016 cuando Min Yoongi, mejor conocido en la industria musical como Suga, dio a conocer al ARMY su alter ego "Agust D" con el lanzamiento de su primer mixtape. Cuatro años después el fandom de BTS tiene nueva música de Agust D. El rapero, productor y compositor lanzó este 22 de mayo de 2020 su segundo mixtape. Como era de esperarse los fans de Bangtan "explotaron" de emoción.

"Saldrá cuando esté terminado, estoy trabajando en eso, si hablo un poco sobre el proceso detrás de escena, se suponía que saldría en septiembre pasado, pero cuando lo escuché, no estaba satisfecho, le di la vuelta por completo y ahora estoy trabajando duro en ello, no tengan demasiada prisa por él", comentó Suga sobre el lanzamiento de su nuevo mixtape a principios de este mes de mayo, en su programa de radio de Suga "DJ Suga’s Honey FM 06.13.

Agust D lanzó el mixtape "D-2", así como el MV para la canción principal "Daechwita".

¿Qué es 대취타 (Daechwita)? Es un género de música tradicional coreana relacionado con la música militar, incluye numerosos instrumentos de percusión sobre todo el Kkwaenggwari (que se escucha en la canción), pero también algunos de viento y se interpretaban en marchas militares. Todo el MV está impregnado de tradición coreana. La creatividad de Suga va más allá de lo estético, pues también las letras incluyen jerga tradicional coreana.

Suga lidera un gang que mezcla esa estética antigua con una más urbana y callejera, que nos recuerda a "Give it to me". Siguiendo la línea del primer mixtape de Agust D, el rapero realza los paralelismos entre su yo del pasado y el del presente. Ha pasado mucho tiempo desde Agust D 1 donde metafóricamente narraba su ascenso a la fama, y decía: "el siguiente paso es Billboard". Como todo el ARMY sabe, BTS no solo ha conquistado las listas y premios de Billboard, sino mucho más y una de las metas más anheladas, ¡son los Grammy!

Cabe mencionar que la canción incorpora un sample de Daechwita con un ritmo tramp para crear un aura única que hace destacar el rap de Agust D. En el MV de "Daechwita", Suga y su pandilla convierten una aldea coreana en su patio de recreo mientras conspira para derribar al rey tiránico, a quien también interpreta. "El tema 'Daechwita' ya estaba en mi mente cuando comencé a trabajar en esta pista, así que probé el sonido de un verdadero Daechwita", comentó Suga en una entrevista para la revista estadounidense TIME.

Lo primero que pensé fue que quería probar la música que se toca durante la caminata ceremonial del Rey, por lo que naturalmente, los elementos coreanos terminaron siendo un componente esencial de la canción y del video musical.

En el MV podemos ver un cameo de Jin y Jungkook, quienes interpretan una pelea entre dos comerciantes. El nuevo mixtape de Agust D tiene 10 estupendas canciones, cuatro de estas colaboraciones:

"Dear my friend" con Kim Jong-Wan de NELL.

"Burn it" con MAX.

"28" con NiiWHA.

"Strange" con RM (su entrañable amigo y líder de BTS).

¿Qué dice la letra de "Daechwita", la nueva canción de Agust D?

Agust D se compara con un rey y un dragón mediante numerosas metáforas y el simbólico 대취타 de fondo, que también se empleaba durante la coronación de un nuevo rey. A pesar de eso, el rapero también menciona que no todo lo que brilla es oro, un tema que también abordó en "Shadow", su solo en el álbum de BTS "Map of the Soul: 7".

Nacido esclavo, pero ahora un rey, nací en una zanja pero me alcé como un dragón, así es como vivo, no te preocupes, tengo mucho que perder.

"Cállate, si, me llamas cachorro, si, nací como un tigre, no soy alguien débil como tú, hacer un show de talentos es una patética mierda, no voy a mentir, es una mierda, no tengo pretensiones, sólo mátalos a todos sin excepciones, te veo caer, flexibilidad no va conmigo, no lo necesito, ¿quién es el rey? ¿quién es el jefe?, todos saben mi nombre, los que hablan mierda no tienen idea que pueden perder sus cabezas", canta Suga a través de su alter ego Agust D, en una clara referencia a sus harers.

En la entrevista que Suga tuvo con la revista TIME, comentó cuál es la diferencia de cantar como Suga en BTS y cuál como rapero solista con Agust D.

La diferencia es que hay mucho más que puedo expresar abiertamente y que puedo mostrar un lado más crudo (con Agust D), lo que es similar es que ambos cantan sueños y esperanzas.

"Mi filosofía de trabajo es 'lo que es bueno es bueno', así que creo que soy bastante bueno para nivelar con los estándares de cada individuo".

