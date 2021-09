ARMY, Coldplayer, BTS y Coldplay unidos en un mismo universo; "My Universe" alegra corazones

ARMY y Coldplayer ahora forman parte de un mismo universo musical. La colaboración más esperada del 2021 es toda una realidad..."My Universe" con Coldplay y BTS. Tiempo atrás Kim Taehyung, mejor conocido como V, expresó en una entrevista: "he amado a Coldplay por años y he escuchado sus canciones siempre, así que si hay alguna oportunidad, me gustaría trabajar con Coldplay".

"My Universe" no solo se ha convertido en realidad para Tae, sino también para millones de fans de ambas extraordinarias agrupaciones. La canción es el segundo sencillo de "Music of the Spheres (Música de las esferas)", noveno álbum de estudio de la banda británica de pop rock y rock alternativo Coldplay, conformada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion.

La colaboración de BTS y Coldplay en verdad es reconfortante, al iniciar se te eriza la piel, experimentas muchos sentimientos, sobre todo felicidad. "My Universe" reproduce sonidos de ensueño, parecieran provenir del espacio exterior. La canción fue compuesta por Coldplay, RM, Suga y J-Hope, la rap line de Bangtan Sonyeondan. Trata sobre alguien a quien le han dicho que no puede amar a esta persona o que no puede juntarse con esta raza o que no puede tener preferencias sexuales distintas.

Tú, tú eres mi universo y sólo quiero ponerte en primer lugar. Tú, tú eres mi universo y haces que mi corazón se ilumine por dentro.

En una entrevista para The Zane Lowe Show on Apple Music, Chris Martin (líder y vocalista de Coldplay), expresó su sentir por esta colaboración con Bangtan. "Los amamos y ha sido un gozo, cada vez que hay comunicación real o música entre nosotros, se siente tan bien". Asimismo el cantante, compositor y productor musical británico, está profundamente agradecido por la canción, agradecido con la persona que la inspiró, "y agradecido por las personas con las que la cantamos".

Contó que luego de estar trabajando en la canción junto a Bill Rahko y Max Martin, comenzó a cantar el coro "y me sentí bien". Posteriormente "llamé a Phil, nuestro quinto miembro y a Max Martin, les dije: 'creo que tenemos una canción para regalar a BTS'. Y ellos dijeron: '¿Por qué no lo guardamos y se lo damos a BTS?'. Luego comenzamos a comunicarnos con BTS y fuimos a Corea".

En The Kelly Clarkson Show, Chris Martin también reiteró su admiración y respeto por BTS:

Son realmente amigos y están juntos en esto, con cualquier gran banda de chicos hay algo más allá de la unión, una química natural, son personas que me gustan.

"My Universe", la colaboración entre BTS y Coldplay, es toda una oda a la esperanza, a la unidad y al poder del amor. Esto no quedará como una simple colaboración, ya que ambas bandas tienes varias sorpresas para sus respectivos fandoms. Además de la versión acústica y Supernova7 mix, será lanzado un documental y un video musical oficial.

Cabe mencionar que Coldplay y BTS forman parte del elenco que participará en el concierto benéfico Global Citizen Live 2021, que se realizará este fin de semana. ¿A caso cantarán juntos "My Universe"?

Te comparto la letra de la canción "My Universe", colaboración de BTS y Coldplay:

(Chris Martin)

Tú, tú eres, mi universo

Y sólo quiero ponerte en primer lugar

Tú, tú eres, mi universo



Me acuesto por la noche y te miro

Cuando llega la mañana, te miro levantarte

Hay un paraíso que no podré tener

Es ese brillante infinito dentro de tus ojos

(Jungkook y Chris Martin)

Vuelo hacia ti todas las noches

Olvidando que sólo es un sueño

Te encuentro con una sonrisa

Que nunca terminara por siempre, cariño

(Todos)

Tú, tú eres, mi universo

Y sólo quiero ponerte en primer lugar

Tú, tú eres, mi universo y hacer que mi corazón se ilumine por dentro

(V, RM y Jimin)

En la oscuridad solía sentirme más cómodo

En la larga sombra

Y ellos decían que no podíamos estar juntos

Porque, porque venimos de diferentes lugares

(Todos)

Tú, tú eres, mi universo

Y sólo quiero ponerte en primer lugar

Tú, tú eres, mi universo y hacer que mi corazón se ilumine por dentro

(Chris Martin y Jin)

Mi universo (eres, eres, eres, eres)

Mi universo (eres, eres, eres, eres)

Mi universo (eres, eres, eres, eres)

(Tú haces mi mundo)

Haces que mi mundo se ilumine desde adentro

(J-Hope)

¿Lo que me ilumina es una estrella bordada de amor llamada tú?

Tú en mi universo

Creas otro mundo para mi

(Suga)

Tú eres mi estrella y mi universo

Después de todo, esta dificultad es momentánea

Espero que siempre brilles como lo haces ahora

Te seguiremos a través de esta larga noche

(Jungkook, Jimin y Chris Martin)

Vuelo contigo

Cuando estoy sin ti me vuelvo loco

Ahora, sostén mi mano

Estamos hechos el uno para el otro cariño

(Todos)

Tú, tú eres, mi universo

Y sólo quiero ponerte en primer lugar

Tú, tú eres, mi universo y hacer que mi corazón se ilumine por dentro

Mi universo (eres, eres, eres, eres)

Mi universo (eres, eres, eres, eres)

Mi universo (eres, eres, eres, eres)

BTS y Coldplay se reunieron hace unos días en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Foto: Twitter @BTS_twt

Una canción puede alegrarte el día, puede sanar tu corazón, te llena de buena energía, te reconforta, te hace que las cosas son más simples de lo que pensabas. Una canción es capaz de transmitir un poderoso mensaje que se quedará por siempre en tu corazón. Esto lo han logrado Coldplay y BTS con "My Universe". Como mencionábamos al principio, ahora Coldplayer y ARMY forman parte de un mismo universo musical. Y muy certera es la frase que se lee al final en el video lyric:

Todos somos uno en el universo.

