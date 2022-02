¡ARMY alista tus ahorros! CEO de HYBE anuncia conciertos de BTS en el extranjero, ¿vendrán a México?

¿Concierto de BTS en México para este 2022? Es la gran pregunta del ARMY mexicano. Luego de la serie de conciertos presenciales de Bangtan en el SoFi Stadium en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y de los que realizarán en marzo próximo en el Estadio Olímpico de Seúl, Corea del Sur, miles y miles de fans de Latinoamérica mantienen vivo el anhelo de un show de "Los chicos a prueba de bala" en sus países.

¿Cuándo habrá un nuevo concierto de BTS en México? Park Jiwon, CEO de HYBE (compañía surcoreana anteriormente llamada Big Hit Entertainment), en una conferencia con las discográficas subsidiarias, entre estas Big Hit Music, dio a conocer que luego de los tres conciertos "BTS Permission to Dance On Stage - Seoul", Bangtan Sonyeondan tiene planeados más conciertos en el extranjero.

Asimismo, se informó de los primeros conciertos presenciales de las jóvenes bandas Tomorrow X Together (TXT) y Enhypen, grupos que forman parte de la cuarta generación del K-Pop. Así lo anunció Park Jiwon:

Además de los tres conciertos programados para marzo, BTS está planeando otros en el extranjero. ¡Los mantendremos informados con más detalles pronto!

Integrantes de BTS de izquierda a derecha: V, J-Hope, Suga, RM, Jungkook, Jin y Jimin.

Con respecto a los conciertos de BTS en Los Ángeles, California a fines de noviembre y principios de diciembre del año pasado, el CEO de HYBE manifestó que se realizaron simultáneamente en línea y fuera de línea, con un total de 810 mil fans.

"El plan es realizar conciertos en varios lugares después de que la pandemia disminuya, reanudaremos las actuaciones fuera de línea de los artistas lo antes posible en 2022".

De acuerdo con las diversas publicaciones de medios de comunicación de Corea del Sur, Park Jiwon resaltó que durante el 2021 los artistas de HYBE (BTS, TXT y Enhypen), "establecieron muchos récords que quedarán registrados en la historia, tanto en el país como en el extranjero".

¿Cuántas veces ha venido BTS a México?

La agrupación musical conformada los cantantes y compositores RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, debutaron el 13 de junio de 2013 con el lanzamiento del single álbum "2 Cool 4 Skool", que incluye la canción principal "No more dream", así como el B-Side "We are bulletproof Pt.2".

Un año después de su debut, vinieron por primera vez a tierras aztecas en octubre de 2014 al formar parte del line-up del festival "Music Bank in México", que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México. En este festival de K-Pop también estuvieron Ailee, B.A.P, BEAST, EXO-K, Girl’s Day e INFINITE.

El 29 de julio de 2015 BTS regresó a nuestro país con su primera gira mundial "BTS Live Trilogy. Episode II: The Red Bullet". El concierto se llevó a cabo en el Pabellón Oeste de la Ciudad de México. Otros países de Latinoamérica que fueron incluidos en este tour, fueron Chile y Brasil.

La última vez que Bangtan vino a México fue en marzo de 2017 para el festival KCON México en la Arena Ciudad de México. También estuvieron Astro, Eric Nam, EXID, INFINITE H, MONSTA X, NCT 127 y Red Velvet.

Una de las giras más aclamadas de la boyband originaria de Corea del Sur fue "BTS World Tour: Love Yourself" y su extensión "Love Yourself: Speak Yourself". Con este tour no vinieron a nuestro México lindo y querido.

A fines de enero de 2020 fueron anunciadas las fechas para el "Map of the Soul Tour", el cual daría inicio el 11 de abril de aquel año en el Estado Olímpico de Seúl, Corea del Sur. Sin embargo, habían comenzado los tiempos de la pandemia de Covid-19, por lo cual la gira fue pospuesta y posteriormente, cancelada definitivamente, lo que causó una gran tristeza tanto a BTS como al fandom.

Durante el tiempo de la contingencia sanitaria y al no poder reunirse en persona con ARMY, BTS llevó a cabo los shows live streaming "Map of the Soul ON:E" y "Permission to Dance On Stage".

Luego de una larga espera RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, pudieron volver a estar con su fiel legión de fans cara a cara, en una serie de conciertos presenciales en noviembre y diciembre del año pasado en el SoFi Stadium en Los Ángeles, California, a donde viajaron fans de varias partes del mundo.

Los Bulletproof Boy Scouts regresarán al Estado Olímpico de Seúl para tres conciertos presenciales: "BTS Permission to Dance On Stage - Seoul" el 10, 12 y 13 de marzo de este año. "Un show para que BTS y ARMY bailen juntos", mencionó Big Hit en un comunicado.

La agencia que representa a "Los príncipes del pop", informó que los conciertos del 10 y 13 de marzo, se llevarán a cabo simultáneamente con la transmisión en vivo en línea, mientras que el concierto del 12 de marzo, se transmitirá a través de "live viewing" en gran parte del mundo a través de salas de cine. En México, el ARMY podrá disfrutarlo en Cinépolis.

Con lo externado por el CEO de HYBE, Park Jiwon, sobre próximos conciertos de BTS en el extranjero, el ARMY mexicano no perderá las esperanzas de que los Idols regresen a México, donde serán recibidos en un inmenso océano púrpura lleno de amor.