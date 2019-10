ARMY de BTS celebra aniversario del mixtape Mono de RM

Joonie expresándose sobre uhgood



RM: "Me gusta más esta canción porque, no sé. Sólo soy yo. Soy yo, cómo deseo expresarme. No estoy seguro si volveré a escribir una canción tan fiel a mí mismo en el futuro. +@BTS_twt #1YearWithMono #ILoveYouSoRMpic.twitter.com/MnhUN1WwvS