ARMY de BTS celebra los 1000 días de I Purple You, frase de V

Kim Taehyung hizo que el color púrpura tuvieron un especial significado para el ARMY de BTS. Todo comenzó en el tercer MUSTER (la reunión anual de Bangtan con el fandom) que se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2016; en este evento V creó la famosa frase: "i purple you".

Tae señaló en aquella ocasión que dicho término significaba: "confiar y amarse mutuamente".

Púrpura es el último color del arcoíris, así que significa que confiaré en ustedes y los amaré por largo tiempo.

Con la frase "i purple you", el joven cantante y bailarín de BTS quería expresar sus emociones mientras veía como el ARMY iluminaba el lugar de color púrpura con sus ARMY Bombs, como sorpresa para ellos.

El fandom celebra los 1000 días desde la creación de "i purple you" con el hashtag #IPurpleYou1000:

#IPurpleYou1000



El 13 de Noviembre de 2016 Taehyung le dió un increíble y hermoso significado al color púrpura ��, hoy se cumplen 1000 días de ese momento.



¿Sabes lo que significa púrpura?



"Púrpura significa que confiaré y te amaré por mucho tiempo."



Gracias bebé, te amamos�� pic.twitter.com/PPLbWtr9HH — BTS Weverse Español (@BTSweverseEsp) August 9, 2019

Cabe recordar que la frase se encuentra registrada en el portal Naver (principal portal de Internet de Corea del Sur), con los créditos respectivos para Kim Taehyung como su creador.

La Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta H. Fore, usó esta frase en junio de 2018 para agradecer a la boy band surcoreana por lograr recaudar más de un millón de dólares para la campaña LOVE MYSELF. “Gracias a BTS y al ARMY, consiguieron más de un millón de dólares para nuestra campaña que persigue el fin de la violencia infantil y juvenil. La campaña LOVE MYSELF es la prueba de que la juventud mundial puede unirse y marcar la diferencia. Desde su música hasta nuestros mensajes y donaciones, nos han enseñado el poder de la amabilidad. En UNICEF, we purple you".

Desde noviembre de 2016 el color púrpura se ha convertido en un estandarte para el ARMY, como símbolo del amor y devoción que BTS tiene para ellas y ellos.

"confiare en ti y te amare hasta el final"

por eso y mucho mas...#IPurpleYou1000 �� pic.twitter.com/jh5MH8bPI5 — i.n groot!¡☁ (@AgostinaD7) August 10, 2019

Y justo cuando el fandom celebra los 1000 días del nacimiento de "i purple you", V lanzó como regalo, sin previo aviso, su nueva canción en solitario Winter Bear. El estreno de la nueva canción de Tae viene acompañado de un video musical que él mismo dirigió con imágenes de sus viajes, donde podemos verlo disfrutando de una de sus mayores pasiones, la fotografía.

En Twitter expresó su nerviosismo y gratitud por la ayuda de RM para trabajar en la canción. "Aquí hay alguien que intentó escribir letras en inglés por primera vez".

Tae tuvo la tentación de dar spoiler al ARMY sobre Winter Bear, pero se contuvo. "Estaba nervioso porque quería compartir un spoiler, pero me detuve. Son letras que escribí después de ver una película británica durante una gira”.