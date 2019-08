ARMY de BTS da mucho amor a Suga ante críticas a su cuerpo

BTS se presentó el pasado fin de semana en el magno evento musical Lotte Duty Free Family Concert, que se llevó a cabo en Olympic Gymnastics Arena del Parque Olímpico en el sur de Seúl, Corea del Sur. De esta presentación de Bangtan algunas personas publicaron en redes sociales fotografías y videos de Suga, señalando que el rapero tenía unos kilos de más.

Ante el bullying que Min Yoongi (nombre real de Suga) comenzó a recibir en internet por su aparente aumento de peso, el ARMY de BTS no se quedó de brazos cruzados y sin caer en provocaciones o insultos (una de las reglas del fandom), mandaron todo su amor al joven Idol.

A través del hashtag #YoongiWeLoveYou, que se volvió tendencia mundial en un abrir y cerrar de ojos, el ARMY destacó las cualidades de Yoongi. Asimismo recordaron todos los miedos e inseguridades que Suga ha enfrentado en su vida, mismas que ha reflejado en varias de sus canciones.

No olvidemos nunca esta canción donde Yoongi fue muy valiente en sacar todas sus inseguridades,que nos marcó un antes y un despúes en nuestras personas,darnos cuenta lo increible y admirable que llega a ser Yoongi.

Absolutamente nadie tiene derecho a criticarlo #YoongiWeLoveYou pic.twitter.com/eHWpGmwBr7 — /��ᴹᵒᶜʰᶤ ˢᵃʷ ᴮᵃᶰᵍᵗᵃᶰ����\ (@JavsLivesOfBTS) August 12, 2019

"No solo fisicamente sino también su personalidad es hermosa, este hombre es lo mejor que nos pasó", "flaco o gordo, a mí no me importa, yo lo amo tal y como esté. Te amo Min Yoongi, sigue engordando para que cuando pueda ir a un concierto, pueda tocar tus mejillas que ahora me estoy muriendo por darle caricias", "él no esta gordito él está cacheton y eso lo hace ver más hermoso de lo que es", son algunos de los tantos comentarios del fandom de Bangtan.

Cómo pueden criticar a una persona tan hermosa como el. #YoongiWeLoveYou

Te amo ���� pic.twitter.com/9NuL8ptm7C — Byludmii (@Byludmii1) August 14, 2019

A fines del pasado mes de julio, BTS y UNICEF lanzaron un hermoso video con motivo del Día Internacional de la Amistad, como parte de la campaña de la boy band LOVE MYSELF, en conjunto con El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Asimismo este video forma parte de la campaña #ENDViolence (iniciativa propia de la UNICEF, agencia de la Organización de las Naciones Unidas).

El video muestra el lamentable dolor de jóvenes que sufren violencia y abuso a manos de sus compañeros dentro y fuera de la escuela; BTS y UNICEF resaltan que la solución puede encontrarse a través de la música, la amistad y la amabilidad.

El videoclip que comparte un poderoso mensaje, esta acompañado de la canción Answer: Love Myself. "Elige respetar. Elige apoyar. Elige ser amable", señala la banda global BTS.

El ARMY resaltó en redes sociales que ni Suga, ni ellos, ni nadie, merece ser víctima de bullying.