ARMY de BTS disfruta y goza del maratónico Bang Bang Con

[#오늘의방탄]#방탄콘서트 마지막날에 함께 해주신 관객 여러분! 목 괜찮으신가요? 행복한 시간을 만들어주셔서 고맙습니다♥︎ The Red Bullet in Seoul -the End!#랩하는_아미들_짱짱맨 pic.twitter.com/E5ppov4JXh