ARMY de BTS enloquece ante filtración de fechas del nuevo tour

El ARMY cuenta los días para la llegada del álbum "Map of the Soul: 7", que será lanzando el próximo viernes 21 de febrero a nivel mundial, sin embargo, algo que mantiene con mucha incertidumbre al fandom es el nuevo tour que Bangtan iniciará en abril. Fans de Latinoamérica imploran a Big Hit por un concierto de los Idols en las ciudades donde viven.

Esta mañana el ARMY ha enloquecido de euforia e incertidumbre a la vez, ya que se dieron a conocer algunas supuestas fechas del nuevo tour de BTS. ¿Qué ocurrió? En algunos estadios en ciudades de Estados Unidos, se colocaron vallas publicitarias donde daban a conocer los días que Bangtan estaría ofreciendo uno o dos conciertos.

están comenzando a aparecer publicidades del tour por todos lados en US y Canadá, es obvio que pronto vamos a tener confirmación de las fechas, puede ser en esta semana o bien cuando vayan a lo de James Corden y lo anuncien ahí.. preparen sus bolsillos #BTSTOUR2020 @BTS_twt pic.twitter.com/n9VwFZmssY — �������� | ⁷ is COMING (@historicbts) January 21, 2020

Entre las supuestas ciudades en Estados Unidos donde BTS estará llevando a cabo shows tras su esperado comeback, están:

Santa Clara, California.

Los Ángeles, California.

Dallas, Texas.

Orlando, Florida.

Atlanta, Georgia.

East Rutherford, Nueva Jersey.

Landover, Maryland

Chicago, Illinois.

| INFO | #방탄소년단 @BTS_twt #BTSTOUR2020



Ciudades de Estados Unidos confirmados por el momento:



Santa Clara, CA.

Los Angeles, CA.

Dallas, TX.

Orlando, FL.

Atlanta, GA.

East Rutherford, NJ.

Landover, MD.

Toronto, ON

Chicago, IL.



México with Bangtan | #Aljoon�� pic.twitter.com/f3RK36YXfU — México With Bangtan ���� W.I.N.G (@mexwithbts) January 21, 2020

Son 15 conciertos en Estados Unidos y Canadá.

15 conciertos en un solo continente.



No puedo tenerle más asco a BigHit, es que son capaces de hacer un tour solo por América del Norte. #BTStour2020 pic.twitter.com/pLUNZ44a1i — �������� ��������₇ ➫ ���������� �������� �� (@ggukscinating) January 21, 2020

Presuntamente el Map of the Soul Tour, daría inicio el 25 de abril en Santa Clara, California; también se filtraron fechas para ciudades de Canadá como Toronto. Aunque parece información muy certera, el ARMY se mantendrá a la espera de información confirmada por Big Hit. "Estoy esperando la confirmación de Big Hit, no me emociono hasta que lo escucho de ellos", es uno de tantos comentarios en Twitter con el hashtag #BTStour2020 que se volvió tendencia mundial.

¿BTS vendrá a México?

En diciembre pasado abrió sus puertas la BTS Pop-Up: House of BTS en la Ciudad de México; el ARMY mexicano se sintió más que privilegiado ya que por el momento solo hay tiendas en Seúl, Corea del Sur; Osaka, Fukuoka y Tokio, Japón. México es el tercer país en tener una tienda Pop-Up de Bangtan.

Con la apertura de la House of BTS en la CDMX, muchos fans consideran que esto es garantía de que Jimin, V, Jungkook, Jin, Suga, J-Hope y RM vendrán a nuestro país con su nuevo tour. A través del hashtag #BTSenMexico el ARMY tricolor pide a Big Hit un show de BTS en tierras aztecas.

Dale @BigHitEnt @BTS_twt

Miren estos preciosos estadios

Estadio Azteca: 87000

Estadio Olímpico Uni: 72000

Solo imagínenselo... a todos gritando BTS, BTS,BTS con una pasión que nadie tiene.

Será lo más hermoso que hayan visto...

México los espera #BTSEnMexico #BTSTOUR2020 pic.twitter.com/MWgKE3Rv1D — NAMU MoniLy������ (@HMonily) January 21, 2020

La última vez que los Idols estuvieron en nuestro país fue en julio de 2015 en el Pabellón Oeste en la Ciudad de México, en la segunda parte de su primera gira mundial "BTS Live Trilogy Episode II: The Red Bullet".