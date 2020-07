ARMY de BTS experimenta emociones a otro nivel con "Map of the Soul: 7 - The Journey"

Se llegó el esperado día cuando el ARMY pudo escuchar las versiones japonesas de poderosas canciones de BTS como "Dionysus", "Make it Right", "Black Swan", "ON" y varias más, que en verdad, escuchar estas versiones es otro nivel de adrenalina. Los Idols lanzaron "Map of the Soul: 7 - The Journey", como parte de su comeback en el país del sol naciente.

"Map of the Soul: 7 - The Journey" es el cuarto álbum en japonés de BTS, donde el ARMY puede encontrar además de las canciones antes mencionadas, las versiones japonesas de grandes éxitos de Bangtan, como "Boy With Luv", "IDOL", "FAKE LOVE", "Airplane pt.2", así como el conocido tema "Lights" (lanzado en julio de 2019). Todas las canciones de este álbum son más que fabulosas, pero sin duda alguna las joyas del disco son "Stay Gold" y "Your Eyes Tell".

Con su nuevo álbum en japonés, BTS demuestra una vez más que no importa el idioma que hablen, ya que con su música (el idioma universal) han logrado conectar con millones y millones de personas alrededor del mundo y no por nada, la revista TIME los nombró "Príncipes del Pop".

"Map of the Soul: 7 - The Journey" representa el viaje de estos 7 años de BTS, desde su debut en junio de 2013 hasta el día de hoy, un viaje que ha permitido a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook pasar por la alegría, el éxito, las dificultades y los desafíos, un viaje que nunca terminará.

En el set list del nuevo álbum de los "chicos a prueba de balas", hay dos canciones japonesas originales:

"Stay Gold", tema central (y parte del OST) de la serie de TV japonesa "Rasen no Meikyuu -DNA Kagaku Sousa", que lleva el mensaje "puede que el mundo no esté lleno de cosas buenas, pero no pierdas tu brillo".

"Your Eyes Tell (Tus ojos dicen)", una canción co-compuesta y producida por Jungkook, el Golden Maknae de BTS. Este B-side del cuarto álbum de estudio japonés, será la canción principal de la película japonesa del mismo nombre, que tendrá su estreno en octubre de 2020.

Una parte de esta nueva canción de BTS dice:

Hasta la oscuridad que observamos es bella, quiero que confíes en mí, no hago más que observarte para que así no te vayas a ningún lugar. Esos ojos que observan son tan bellos, tú me enseñaste que algún día, la tristeza habrá de cambiar nuestro destino.

Palabras que se han quedado tatuadas en los corazones púrpuras del ARMY.

"Map of the Soul: 7 - The Journey" ya está disponible en todas las plataformas digitales de música. Las diversas versiones en sus formatos físicos serán lanzadas a principios del próximo mes de agosto.

