ARMY de BTS se reúne en Monterrey para pedir por un concierto

Monterrey, Nuevo León.- BTS dio inició el pasado 4 de mayo su nuevo tour mundial "Love Yourself: Speak Yourself" en el legendario Estadio Rose Bowl en la ciudad de Pasadena, California. Cuando se dieron a conocer las primeras fechas el ARMY mexicano se mostró triste y a la vez decepcionado, de que nuestro país no fuera incluido en esta nueva gira.

Sin embargo la alegría regresó al fandom cuando Big Hit Entertainment (empresa que representan a BTS), anunció que nuevas fechas serían dadas a conocer. Con esto, la esperanza de que Bangtan regrese a México está más que latente.

Este fin de semana cientos de fans de la banda global se reunieron en la Macroplaza en la Ciudad de Monterrey, para hacer un atento llamado a la agrupación y a Big Hit Entertainment: ¡un concierto de BTS en la Sultana del Norte!

La reunión de fans para pedir que en la gira "Love Yourself: Speak Yourself" sea contemplada la Ciudad de Monterrey o por lo menos un show en la Ciudad de México, fue organizado por BTS México Alianza Latina, con sede en esta ciudad del norte de nuestro país.

Vangelis Farías, presidenta del club, comentó al respecto a ABNnoticias.mx: "la idea y el objetivo es llamar la atención de los medios de comunicación, televisoras o promotoras para que tomen en cuenta lo que es México.

Obviamente que sería genial Monterrey, para llevar a cabo un concierto de BTS.

De igual manera resaltó que la música de la agrupación originaria de Corea del Sur, ha ayudado a millones de personas alrededor del mundo: "mucha gente, gracias a la música de BTS, ha conocido a más personas y salido delante de muchos problemas, ya sea depresión, bullying, y de eso trata su música, de no dejarte caer".

En la reunión del ARMY en la Sultana del Norte, para pedir por un concierto de los "Príncipes del Pop", bailaron varias coreografías de BTS como Boy in Luv, Fake Love, Boy With Luv y variras más.

El fandom mexicano implora por BTS

Cabe recordar que hace unas semanas a través de Twitter y con el hashtag #BTSinMéxico, el ARMY inició una campaña para pedir que la sensacional banda integrada por Jungkook, Suga, Jin, V, Jimin, J Hope y RM, venga a tierras aztecas con el tour "Love Yourself: Speak Yourself".

La primera parte de este aclamado tour concluirá en Osaka (6 y 7 de julio) y Shizuoka, Japón (13 y 14 de julio). Big Hit Entertainment dará a conocer posteriormente nuevas fechas.

BTS ya ha estado en México anteriormente. El 29 de julio de 2015 estuvieron en el Pabellón Oeste en la Ciudad de México, en la segunda parte de su primera gira mundial "BTS Live Trilogy Episode II: The Red Bullet".

Posteriormente, en marzo de 2017 regresaron a nuestro país para el primer evento KCON México, el festival más grande de la cultura coreana y el K-Pop. Dicho evento se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México.