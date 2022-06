ARMY experimentan mucha nostalgia en el BTS Festa 2022, con el video de práctica de "Butterfly"

El álbum de antología "Proof" y el BTS Festa 2022 tienen una gran significado. BTS está realizado junto con ARMY con un viaje a su pasado, celebran su presente y comparten sus reflexiones sobre su futuro.

Como parte del BTS Festa 2022, la celebración por el aniversario del debut de Bangtan Sonyeondan, se compartió con los millones de fans alrededor del mundo, un nostálgico video de práctica de "Butterfly", una de las canciones más especiales y significativas de BTS para ARMY.

"Butterfly" forma parte del cuarto EP de la boy band surcoreana, "The most beautiful moment in life, part 2" (en español, "El momento más hermoso de la vida"), la segunda parte de la trilogía sobre la juventud; este precioso tema musical, fue compuesto por "Hitman" Bang, Slow Rabbit, Pdogg y Brother Su.

Integrantes de BTS de izquierda a derecha: J-Hope, Jin, Jungkook, Jimin, V, RM y Suga. Foto: Big Hit Music

La canción fue escrita especialmente para ARMY, la fiel legión de fans de BTS. Los Idols comparan a sus fans con las mariposas: bellas y delicadas, pero también que pueden volar y tienen miedo de perderlos.

Estos extraordinarios artistas expresan que parece un sueño, todo lo que ha conseguido y los fans que tienen. Asimismo, tienen temor de que si sueltan a estas especiales mariposas, se puedan ir volando y abandonarlos.

Pero RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook no tienen de que preocuparse, ya que ARMY ha prometido permanecer a su lado hasta el último día.

Letra en español de "Butterfly" de BTS

No pienses en nada

No digas nada, ni siquiera una palabra

Solo dame una sonrisa

Todavía no puedo creerlo

Todo esto parece como un sueño

No trates de desaparecer

¿Es verdad? ¿Es verdad?

Tú, tú

Eres tan hermosa, que tengo miedo

¿Es mentira? ¿Es mentira?

Tú, tú, tú

¿Te quedarás a mi lado?

¿Me lo prometes?

Si suelto tu mano, podrías irte volando

Tengo miedo, miedo, miedo de eso

¿Vas a detener el tiempo?

Si este momento pasa

Como si no hubiera pasado

Tengo miedo, miedo, miedo de perderte

Mariposa como una mariposa

Como una mariposa

Mariposa como una mariposa

Como una mariposa

Eres como una mariposa

Desde lejos, me miras, si nos tocamos las manos, ¿te perderé?

Brillas en esta oscuridad que es el efecto mariposa

Con tus toques de luz, olvido la realidad de inmediato

Es como un viento que me acaricia suavemente

Es como un polvo que se desplaza suavemente a lo largo

Estás ahí, pero por alguna razón, no puede llegar a ti, detente

Tú, que eres como un sueño, eres una mariposa para mí

¿Es mentira? ¿Es mentira?

Tú, tú, tú

¿Te quedarás a mi lado?

¿Me lo prometes?

Si suelto tu mano, podrías irte volando

Tengo miedo, miedo, miedo de eso

¿Vas a detener el tiempo?

Si este momento pasa

Como si no hubiera pasado

Tengo miedo, miedo, miedo de perderte

Pequeños trozos en surcos profundos y oscuros

De mi corazón, un sonido estéril

No sé si esto es la realidad o un sueño

Mi Kafka en la orilla del mar

No vayas aquellos bosques

Mi corazón todavía está buscándote

(Solo quería desvanecerlo)

Mi amor que es para siempre

Todo está libre para ti, baby

¿Te quedarás a mi lado?

¿Me lo prometes?

Si suelto tu mano, podrías irte volando

Tengo miedo, miedo, miedo de eso

¿Vas a detener el tiempo?

Si este momento pasa

Como si no hubiera pasado

Tengo miedo, miedo, miedo de perderte

Mariposa como una mariposa

Como una mariposa

Mariposa como una mariposa

Como una mariposa

Además del video de práctica de "Butterfly", Big Hit Music también compartió con ARMY como parte del BTS Festa, otros videos de práctica como "Danger" y "Am i wrong". También se dieron a conocer los retratos familiares y una colección de selfies 2021-2022.