ARMY gira la manivela y J-Hope de BTS comienza a abrir su caja musical y mostrar sus diversos lados

El capítulo número dos de BTS llegó con muchas sorpresas que han mantenido a ARMY en una montaña rusa de emociones. En esta nueva etapa de la agrupación, cada uno de sus integrantes, estarán realizando a la par proyectos solistas. Anteriormente, Big Hit Music dio a conocer que el extraordinario rapero, cantante, compositor, productor musical y bailarín profesional Jung Hoseok, mejor conocido como J-Hope, sería el primero en lanzar un álbum solista.

Al comenzar este nuevo capítulo de BTS, el ARMY ha girado la manivela y J-Hope, poco a poco, ha estado abriendo su caja musical, para mostrar sus diversos lados personales y artísticos.

El primer álbum solista de J-Hope lleva por nombre "Jack in the box", título que hace referencia al juguete para niños que consiste en una caja con una manivela. Cuando esta se gira cierto número de veces, mientras se reproduce una melodía, la tapa se abre y una figura, generalmente un payaso, sale de la caja.

La mente creativa de Hobi es extraordinaria. Ha tomado este concepto de "Jack in the box" y lo ha transformado en arte. Cuando el payaso sale de la caja, muestra una sonrisa. Esto se traduce así, cuando el Idol está frente a sus fans, siempre irradia una luz de esperanza y una sonrisa que sana los corazones.

Pero nadie sabe lo que hay dentro de la caja. Por lo general, detrás de toda sonrisa hay momentos oscuros e intensas luchas con uno mismo. En este proyecto en solitario, el rapero surcoreano mostrará a sus millones de fans, una personalidad que había estado guardada en esa casa musical por mucho tiempo y ha llegado el momento de liberar.

J-Hope es uno de los mejores raperos de la industria musical. Foto: Big Hit Music

Tal y como lo demostró en el sencillo de pre-lanzamiento, "MORE", una canción de Hip Hop de la vieja escuela, la cual representa todo lo que ocurre dentro de la caja, como es el caso de la pasión y la ambición que arde en el interior. A su vez, este tema musical refleja el anhelo de J-Hope por mostrarle al mundo, varios lados de su persona.

"Sí, estoy sediento, necesito ir a surfear con el ritmo, estoy en mi momento, empápate de la música... baila a este ritmo cariño, mantengo mi pasión, me tengo que ir, todavía siento (que no es suficiente)", rapea J-Hope en este adictivo Hip Hop de la old school.

"He aprendido por mi mismo durante 11 años, mi manera de resaltar se debe a mi arte de aprender, estudiar sin fin, he chocado y caigo para hacer mi arte, todavía hago que se mueva desde donde estoy parado, lo hago mío, lo hago bien. La canción favorita de alguien otra vez, esa es la mitad de mi vida, la razón de vivir, la alegría de vivir, motivado para seguir".

Con "MORE", el rapero de BTS atrajo a sus fans con un sonido más oscuro y vanguardista, que fusiona el Rock Alternativo con ritmos de Hip Hop. Al respecto, Big Hit Music externó que el mensaje de esta canción previa al lanzamiento de "Jack in the box", es mostrar al mundo cuánto ha crecido J-Hope como persona y como artista.

'Jack in the box' presta voz a las aspiraciones de J-Hope de romper el molde y crecer aún más; el álbum representa la propia personalidad musical y visión de J-Hope como artista.

Te recomendamos leer:

Incrementando las ansias de los fans por el lanzamiento del álbum (el próximo 15 de julio), se compartió un video teaser donde se explica un poco más el concepto de "Jack in the box", el cual se relaciona con el famoso mito griego de la Caja de Pandora. "Solo quedaba una cosa en la caja, era Hope (esperanza)".